USD duy trì sát đỉnh 20 tháng, triển vọng vẫn bấp bênh

Hôm thứ Hai (23/11), Nvidia đã đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Đây là một cú đảo chiều đầy bất ngờ, diễn ra sau khi ông từng từ chức vì những tiết lộ về các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Động thái này đã khơi dậy sự hưng phấn đối với lĩnh vực AI, châm ngòi cho đợt tăng giá mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán, với việc giá trị vốn hoá thị trường của Nvidia đã tăng thêm khoảng 950 tỷ USD chỉ trong một đêm.

“Thật khó để khẳng định sự trở lại của Jensen Huang trong vai trò CEO Nvidia có ý nghĩa gì đối với toàn bộ cơn sốt đầu tư AI. Tuy nhiên, nhìn vào diễn biến thị trường chứng khoán, có vẻ như các nhà đầu tư rất hào hứng với sự trở lại này, và thị trường đang đặt niềm tin trở lại vào câu chuyện về AI”, Carol Kong - Chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia nhận định.

“Hiện tại, đây dường như là một tín hiệu tích cực cho câu chuyện về AI – vốn là trụ cột quan trọng trong luận điểm về sự vượt trội của nền kinh tế Mỹ, yếu tố từng hỗ trợ cho sức mạnh của đồng USD”, chuyên gia này nói thêm.

Chưa hết, theo các nhà phân tích, làn sóng đầu tư vào AI trỗi dậy sẽ làm gia tăng áp lực đến lạm phát, và điều đó càng tạo thêm áp lực buộc Fed phải tăng lãi suất. Thậm chí không chỉ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, mà nhiều công ty môi giới toàn cầu như J.P. Morgan, BofA Global Research, Deutsche Bank và BNP Paribas còn nhận dịnh, Fed sẽ còn tăng tiếp lãi suất vào tháng 1 và tháng 3 năm tới.

Trước đó, đợt sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán trong tuần qua, dẫn đầu là làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu ngành chip, đã khiến các nhà đầu tư thu hẹp kỳ vọng về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất. Nguyên nhân là do xuất hiện sự không chắc chắn về khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các biện pháp thắt chặt tiền tệ hơn nữa.

Tuy nhiên tất cả đã thay đổi bởi sự quay trở lại của Jensen Huang trong vai trò CEO Nvidia. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đã tính đến khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới. Ngoài ra, thị trường cũng bắt đầu cân nhắc khả năng Fed có thể thực hiện đợt tăng mạnh hơn tới 50 điểm cơ bản - một kịch bản mà trước đó một ngày gần như không được tính đến.

Chính vì vậy, đồng USD đã phục hồi khá mạnh trở lại vào cuối ngày thứ Hai sau thông tin về sự quay trở lại của Jensen Huang. Tuy nhiên đà hứng khởi của các nhà đầu tư dường như đã lắng dịu khi mà đồng USD quay đầu giảm khá mạnh trên thị trường châu Á trong sáng thứ Ba, nhưng sau đó nó lại nhanh chóng phục hồi.

Theo đó hiện chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt –đang xoay quanh 104,37 điểm, tăng nhẹ so với mức đóng cửa ngày thứ Hai và cách không xa mức đỉnh 20 tháng là 104,53 điểm thiết lập trong ngày thứ Hai.

Tuy nhiên triển vọng của đồng USD trong thời gian tới vẫn rất bấp bênh và đang chịu sự chi phối khá lớn bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Theo đó, mặc dù Fed gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, nhưng động thái sau đó của cơ quan này vẫn chưa chắc chắn.

“Các chuyên gia kinh tế của chúng tôi tại Mỹ đã lưu ý rằng các điều kiện tài chính thắt chặt hơn cùng định giá cổ phiếu sụt giảm có thể làm giảm động lực của Fed trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách, mặc dù diễn biến trong ngày thứ Hai đang phần nào làm đảo ngược áp lực đó”, Preston Pagli - Chuyên gia phân tích thị trường tại Citi cho biết.

Yên Nhật vẫn có thể suy yếu ngay cả khi NHTW tăng lãi suất

Sự mạnh lên của đồng USD khiến đồng yên Nhật giảm nhẹ 0,18% xuống mức 159,28 JPY/USD trong ngày thứ Ba. Mặc dù vậy, việc đồng nội tệ của Nhật vẫn đang giao dịch sát ngưỡng tâm lý quan trọng là 160 JPY/USD khiến các nhà đầu tư tiếp tục cảnh giác với khả năng can thiệp từ Tokyo.

Trong khi đó, giới chuyên gia vẫn đang tỏ ra khá bi quan về đồng tiền này, ngay cả khi NHTW Nhật (BOJ) được dự báo rộng rãi là sẽ tăng lãi suất ngắn hạn lên 1,5% vào tháng 12 tới.

Lý do là, mặc dù khá đồng thuận với việc tăng lãi suất vào ngày 18/12 tới, song sự bất đồng của các quan chức BOJ về mức lãi suất cuối cùng có thể đạt tới đang gây ra những tín hiệu khó hiểu, làm lu mờ triển vọng chính sách và có nguy cơ châm ngòi cho một đợt bán tháo đồng yên mới.

Theo đó, trong khi các chuyên gia của BOJ ước tính lãi suất trung hoà danh nghĩa của Nhật Bản (không kích thích cũng như không kìm hãm tăng trưởng) nằm trong khoảng từ 1,1% đến 2,5%, thì Hội đồng chính sách của BOJ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về vị trí cụ thể của mức lãi suất này trong phạm vi đó.

Chưa kể, việc thay đổi nhân sự trong hội đồng quản trị vào năm tới - sẽ tạo cơ hội cho Thủ tướng Sanae Takaichi thay thế hai thành viên có quan điểm ‘diều hâu’ (ủng hộ thắt chặt chính sách) bằng những ứng viên mà bà lựa chọn – có thể làm thay đổi các cuộc thảo luận về mức lãi suất cuối cùng (hiện thị trường dự báo ở ngưỡng 1,75% - 2%).

Các nhà phân tích cho rằng, sự không chắc chắn này có thể làm suy yếu thông điệp của Thống đốc Kazuo Ueda về lộ trình tăng lãi suất đều đặn – vốn được đưa ra trong bối cảnh BOJ đang tập trung đối phó với áp lực giá cả ngày càng tăng.

Ngoài ra theo các phân tích, ngay cả khi BOJ tăng lãi suất vào tháng 12, nhưng động thái sau đó nếu không bắt kịp Fed (vốn được dự báo có thể tăng lãi suất trong cả 3 cuộc họp tháng 12, tháng 1 và tháng 3 năm tới) thì đồng yên Nhật vẫn sẽ chịu áp lực bán mạnh do chênh lệch lãi suất giữa nó với đồng USD tiếp tục được nới rộng.

“Nếu Mỹ tiếp tục duy trì lộ trình tăng lãi suất, BOJ cũng sẽ chịu áp lực phải tăng lãi suất theo", nhằm ngăn chặn khoảng cách chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản nới rộng quá mức, vốn là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm của đồng yên”, Mari Iwashita - Chiến lược gia cấp cao về lãi suất tại Nomura Securities nhận định.

Sự mạnh lên của đồng USD đã tạo áp lực lớn đến các đồng tiền khác. Theo đó, đồng euro hiện đang giao dịch ở mức 1.0907 USD/EUR, mức thấp nhất trong 18 tháng sau khi giảm 0,6% trong phiên trước đó. Tương tự, đồng bảng Anh cũng chật vật phục hồi từ mức thấp nhất trong một năm, hiện ở mức 1,3038 USD/GBP. Đồng đôla New Zealand cũng gặp khó khăn tương tự khi giao dịch ở mức 0,5450 USD, cách không xa mức thấp nhất trong 17 năm là 0,5434 USD ghi nhận vào thứ Hai. Đồng đôla Úc đã chịu áp lực lớn trong những phiên gần đây do thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về lãi suất trong nước. Hiện tại, thị trường đang dự báo về một đợt cắt giảm lãi suất của NHTW Úc vào tháng 8 năm tới, với tổng mức cắt giảm dự kiến ​​đạt 50 điểm cơ bản (0,5%) vào cuối năm 2027. Các chuyên gia phân tích tại J.P. Morgan cho biết trong một báo cáo rằng, các vị thế bán khống (short positions) đối với đồng đôla Úc so với đồng USD đã “tích lũy đáng kể”, với các vị thế đặt cược vào sự sụt giảm đạt đến "mức cực đoan trong một số trường hợp" theo các thước đo của họ.