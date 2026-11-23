Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc sinh năm 1991 phụ trách chuyển đổi số và thương mại điện tử

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Vietravel vừa ban hành nghị quyết thông qua việc kiện toàn nhân sự ban điều hành cấp cao. Theo quyết định này, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, sinh năm 1991, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/12/2026.

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, bà Vân Khanh tiếp tục giữ cương vị Thành viên Hội đồng quản trị và kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông cho đến khi công ty bố trí nhân sự thay thế. Việc kiêm nhiệm được thực hiện để bảo đảm tính liên tục trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận này.

Trên cương vị Phó Tổng Giám đốc, bà Vân Khanh được phân công phụ trách các mảng công việc gồm Tiếp thị Truyền thông, Công nghệ và Chuyển đổi số cùng lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử. Bà đồng thời đảm nhiệm việc tăng cường phối hợp giữa hoạt động tiếp thị, công nghệ với khối kinh doanh và vận hành của doanh nghiệp, trong khi phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và các đơn vị phụ trách cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc quyết định theo thẩm quyền và quy chế quản trị công ty.

Đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2027 đạt 75 tỷ đồng, thông qua giao dịch với 22 bên liên quan

Cùng với việc bổ nhiệm nhân sự điều hành, Hội đồng quản trị Vietravel đã thống nhất thông qua báo cáo ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2026. Theo số liệu báo cáo, doanh nghiệp ước đạt 8.067 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận gộp ghi nhận 748 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng với quy mô phục vụ đạt 965.669 lượt khách.

Trên cơ sở kết quả ước thực hiện của năm 2026, Hội đồng quản trị phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2027 với mức tăng trưởng cao hơn. Cụ thể, Vietravel đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.027 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với mức ước thực hiện năm 2026, trong khi lợi nhuận gộp kỳ vọng đạt 950 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng, tăng lần lượt khoảng 27% và 67%.

Ngoài các chỉ tiêu tài chính, Hội đồng quản trị Vietravel cũng thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với 22 bên liên quan trong năm 2027. Danh sách các đối tác thuộc nhóm này bao gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Vietravel (cổ đông lớn của doanh nghiệp), các công ty con cùng những tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

Nội dung các giao dịch với bên liên quan chủ yếu xoay quanh hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thuê và cho thuê tài sản. Bên cạnh đó, các bên cũng triển khai hoạt động hợp tác kinh doanh, đầu tư cũng như thực hiện thu hộ, chi hộ các khoản chi phí phục vụ quá trình hợp tác và vận hành thường xuyên.