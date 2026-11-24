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AI trở thành động lực tăng trưởng quan trọng

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 23/11 ghi nhận phiên phục hồi mạnh sau đợt bán tháo tuần trước, với Nasdaq Composite tăng 6,5%, S&P 500 tăng 4,7% và Dow Jones tăng 3%. Việc ông Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành Nvidia giúp cổ phiếu của hãng sản xuất chip này tăng 31,5%, kéo theo đà phục hồi trên diện rộng của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Dù vậy, những biến động mạnh gần đây đặt ra câu hỏi về mức độ phụ thuộc của nền kinh tế Mỹ vào làn sóng AI và những hệ quả đối với chính sách tiền tệ nếu kỳ vọng của nhà đầu tư vào công nghệ này thay đổi.

Trong bài bình luận trên Reuters ngày 23/11, nhà báo tài chính Jamie McGeever đưa ra kịch bản Fed có thể phải chuyển sang cắt giảm lãi suất nếu tình trạng bán tháo cổ phiếu công nghệ như tuần trước kéo dài. Cơ sở của lập luận này nằm ở vai trò ngày càng lớn của AI đối với cả thị trường tài chính và nền kinh tế thực.

Theo Jamie McGeever, cho đến vài tuần trước, việc đề cập đến khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ gần như là điều phi lý. Bởi lạm phát đã vượt mục tiêu trong gần 6 năm và đang trên đà kết thúc năm nay ở mức gần 4% thay vì sát 2%, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ vững chắc. Trong khi đó, chính sách tài khóa của Washington ở trạng thái nới lỏng hiếm thấy và cuộc cách mạng AI đã tạo ra làn sóng bùng nổ đầu tư lớn nhất trong lịch sử. Fed đã tăng lãi suất vào tháng 9 và thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất một lần nữa tại cuộc họp ngày 9/12 tới.

Nhưng “cơn địa chấn” AI càn quét Phố Wall vừa qua đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của những biến động đang diễn ra đối với các khoản đầu tư liên quan đến AI, đặc biệt là tại Nvidia – doanh nghiệp được ví như “ngân hàng trung ương” của ngành công nghiệp này.

Tính đến cuối tuần trước (tức trước phiên phục hồi ngày 23/11), cổ phiếu Nvidia đã giảm 23% trong tuần trước, đồng nghĩa với việc công ty đã mất gần 50% giá trị vốn hóa thị trường – tương đương hơn 2.500 tỷ USD – kể từ khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào ngày 6/10. Kể từ thời điểm đó, chỉ số S&P 500 đã giảm 12%, trong khi Nasdaq giảm 18%, tiến sát ngưỡng bước vào “thị trường giá xuống”.

“Việc lấy giá tài sản làm mục tiêu điều hành không nằm trong nhiệm vụ kép của Fed là ‘tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả’. Tuy nhiên, trên thực tế, bảo đảm ổn định tài chính lại là một trong những trách nhiệm của Fed”, ông Jamie McGeever nhìn nhận.

Thực tế trong những thập kỷ gần đây, các giai đoạn biến động nghiêm trọng trên thị trường đã khiến Fed phải cắt giảm lãi suất, như cuộc khủng hoảng quỹ Long-Term Capital Management năm 1998, sự sụp đổ của bong bóng dotcom năm 2000, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đại dịch COVID-19 năm 2020. Trong hầu hết những trường hợp này, Fed đã hành động nhanh chóng và quyết liệt.

Liệu các nhà hoạch định chính sách hiện nay có hành động tương tự nếu phải đối mặt với một đợt sụp đổ của thị trường chứng khoán liên quan đến AI?”, Jamie McGeever đặt câu hỏi.

Fed có thể rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan

Theo tính toán của Michael Cembalest tại JPMorgan Wealth Management, kể từ tháng 1/2024 đến trước phiên phục hồi ngày 23/11 vừa qua, nhóm 54 cổ phiếu liên quan đến AI đã chiếm hơn một nửa vốn hóa thị trường của S&P 500, đóng góp 66% mức tăng trưởng lợi nhuận, 59% tỷ suất sinh lời của chỉ số và 82% mức tăng chi tiêu vốn cũng như chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp thành phần trong chỉ số này.

Trong khi đó, tác động của AI đối với nền kinh tế cũng lớn không kém. Theo Torsten Slok, chuyên gia kinh tế trưởng của Apollo Global Management, đầu tư vào AI đã đóng góp khoảng 1,3 điểm phần trăm trong mức tăng trưởng GDP thực khoảng 2% của Mỹ tính chung ba quý gần nhất.

Một kênh tác động khác là tiêu dùng hộ gia đình thông qua hiệu ứng tài sản. Giá tài sản tăng góp phần duy trì chi tiêu tiêu dùng, đặc biệt là trong nhóm hộ gia đình giàu có, nắm giữ nhiều tài sản. Các hộ gia đình Mỹ chưa bao giờ giàu có như hiện nay xét về giá trị tài sản ròng, trong khi tỷ trọng cổ phiếu trong cả tài sản tài chính lẫn tổng tài sản của các hộ gia đình đều đang ở mức cao kỷ lục.

Jamie McGeever cho rằng hiệu ứng tài sản này đã mang lại tác động tích cực trong những năm gần đây. Nhưng nếu hiệu ứng đó đảo chiều, không chỉ Phố Wall mà cả nền kinh tế thực cũng sẽ gặp khó khăn. Và Fed cũng vậy.

Đáng chú ý, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed cho thấy gần như tất cả các thành viên tham dự đều đề cập đến những rủi ro trong kịch bản lợi nhuận từ đầu tư AI không đáp ứng kỳ vọng. Phần lớn thành viên cũng lưu ý nợ liên quan đến AI đã tăng nhanh, trong đó nhiều khoản được huy động thông qua các cấu trúc tài trợ phức tạp và thiếu minh bạch.

Như vậy, sự đảo chiều của làn sóng AI có thể đồng thời ảnh hưởng đến đầu tư doanh nghiệp, tiêu dùng hộ gia đình và chất lượng tín dụng, khiến tác động đối với tăng trưởng kinh tế lớn hơn nhiều so với một đợt điều chỉnh thông thường của thị trường chứng khoán.

Những ngày và tuần tới có thể mang tính quyết định. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc các nhà đầu tư có cho rằng làn sóng bán tháo vừa qua đã đi quá xa hay không. Sự phục hồi và một giai đoạn ổn định tương đối của thị trường sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng và cho Fed thêm thời gian. Tuy nhiên, nếu những biến động như tuần trước lặp lại, hậu quả sẽ rất đáng lo ngại.

Theo Jamie McGeever, Fed sẽ không quá chú ý đến những biến động lên xuống của thị trường, nhưng chắc chắn sẽ phải đặc biệt lưu tâm nếu những bất ổn trên Phố Wall đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính nói chung. “Nếu lạm phát vẫn ở mức cao trong khi điều đó xảy ra, Fed có thể rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan đặc biệt khó khăn”, Jamie McGeever viết.