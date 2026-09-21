Sara Lưu sinh đôi hai con gái

Tối 21/9, Dương Khắc Linh chia sẻ tin vui trên trang cá nhân. Nhạc sĩ cho biết vợ chồng anh vừa chào đón hai con gái tại một bệnh viện ở TP.HCM. Tên ở nhà của hai con là Dani và Sani. Sức khỏe của Sara Lưu ổn định, hiện nghỉ ngơi và hồi phục sau khi lâm bồn.

"Vườn trẻ nhà Linh hôm nay có thêm 2 bông hoa nhỏ. 6 năm trước, ba mẹ đón 2 anh Mickey và Jerry đến với gia đình mình. Lúc đó cứ nghĩ như vậy là quá vui, quá hạnh phúc rồi. Ai ngờ 6 năm sau, gia đình mình lại một lần nữa đón hai cô công chúa nhỏ. Chào mừng hai con yêu đến với gia đình mình. Vậy là từ nay, hai anh đã có thêm hai cô em gái để cùng lớn lên, cùng chơi và cùng chia sẻ thật nhiều kỷ niệm. Mong các con luôn khỏe mạnh, bình an và lớn lên thật hạnh phúc bên ba mẹ và hai anh", Dương Khắc Linh chia sẻ. Anh cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới vợ.

Sara Lưu đón hai con gái vào ngày 21/9. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới gia đình vợ chồng nhạc sĩ.

Nhạc sĩ cùng vợ vào bệnh viện phụ sản ở TP.HCM vào ngày 20/9. Sara Lưu giữ sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ trước khi hạ sinh hai bé. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh mặc lại chiếc áo cũ trước đây khi sinh hai con trai Gia Khang - Gia Khôi.

"Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ giữ áo lại làm kỷ niệm thôi. Tôi không nghĩ sẽ có ngày mặc lại", cô chia sẻ.

Cả hai thông báo tin vui vào tháng 3. Dương Khắc Linh xúc động khi gia đình sắp sửa đón thêm hai thành viên mới. 6 năm trước, vợ nhạc sĩ mang thai song sinh hai bé trai là Gia Khang - Gia Khôi.

Anh chia sẻ: "Người ta thường nói: 'Vợ chồng có lúc thăng, lúc trầm. Còn với anh, mọi thứ chỉ toàn là những điều tốt đẹp bên em. Chưa bao giờ có 'lúc trầm' nào cả. Và chính vì thế, anh yêu em nhiều đến vậy". Nhạc sĩ bày tỏ Sara Lưu mang đến cho anh sự bình yên, ổn định. Sau nhiều năm, tình yêu anh dành cho người bạn đời vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ.

Trong thai kỳ, Sara Lưu giữ sức khỏe ổn định, không quá nhiều thay đổi về vẻ ngoài, ngoại trừ vòng hai. Thời gian qua, vợ chồng ca sĩ cùng đưa các con đi du lịch, nghỉ dưỡng. Sara Lưu vẫn duy trì việc tập luyện, chơi pickleball. Bên cạnh đó, vợ chồng cô cũng xuất hiện ở nhiều sự kiện.

Sara Lưu sinh năm 1993, kém Dương Khắc Linh 13 tuổi. Hai người bén duyên từ một cuộc thi âm nhạc, sau đó kết hôn năm 2019.