Thủy Tiên dũng cảm khi bắt đầu lại sau tuyên bố buông bỏ ở tuổi 41

Sau nhiều năm chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước công chúng và từng chia sẻ về mong muốn buông bỏ, Thủy Tiên bất ngờ trở lại với âm nhạc ở tuổi 41. Với nữ ca sĩ, đây không đơn thuần là việc phát hành thêm một sản phẩm mới, mà giống như một lần tự mình bước qua những khoảng lặng để tìm lại điều từng khiến cô hạnh phúc.

Thủy Tiên bất ngờ trở lại với âm nhạc ở tuổi 41.

Có một thời gian dài, cái tên Thủy Tiên gần như vắng bóng khỏi đời sống âm nhạc. Nữ ca sĩ không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu, cũng hạn chế chia sẻ về công việc hay cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Sự im ắng ấy kéo dài đủ lâu để khán giả quen với hình ảnh một Thủy Tiên sống chậm, kín tiếng và dường như không còn đặt âm nhạc ở vị trí trung tâm như trước.

Đáng chú ý, chính Thủy Tiên từng thừa nhận cô không còn quá hứng thú với mạng xã hội, thậm chí có thời điểm muốn dừng lại hoàn toàn. Trong một chia sẻ từng gây chú ý, nữ ca sĩ viết: “Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ... làm 1 người đơn giản, bớt vướng bận với người đời”. Những lời này cho thấy sự thay đổi trong cách cô nhìn nhận cuộc sống, rằng thay vì cố gắng xuất hiện, chứng minh hay chạy theo những ồn ào bên ngoài, bà xã Công Vinh lựa chọn sự bình yên và riêng tư.

Bởi vậy, việc Thủy Tiên trở lại với âm nhạc ở tuổi 41 mang một ý nghĩa khác với những lần tái xuất trước đây. Đó không phải màn trở lại được chuẩn bị bằng những chiến dịch rầm rộ hay tham vọng lấy lại vị trí từng có. Nữ ca sĩ chọn cách “đánh úp” khán giả bằng sản phẩm Chấp Niệm, như một lời xác nhận rằng sau tất cả, Thủy Tiên vẫn chưa thực sự rời bỏ âm nhạc.

Trước khi sản phẩm được ra mắt, Thủy Tiên từng chia sẻ với người hâm mộ rằng cô đã có một ca khúc mới nhưng vẫn đang đi tìm động lực để phát hành. Chi tiết này càng khiến lần trở lại trở nên đặc biệt. Bởi có lẽ, thứ khó nhất với một nghệ sĩ sau nhiều năm im tiếng không phải là thu âm một ca khúc mà là tìm lại lý do để bước lên sân khấu, đối diện với khán giả và bắt đầu thêm một lần nữa.

Thủy Tiên từng chia sẻ với người hâm mộ rằng cô đã có một ca khúc mới nhưng vẫn đang đi tìm động lực để phát hành.

Với Thủy Tiên, bắt đầu lại ở tuổi 41 cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng bản thân không còn ở điểm xuất phát của nhiều năm trước. Thủy Tiên đã trải qua những biến động, những khoảng lặng và cả những giai đoạn muốn đứng ngoài ánh nhìn của công chúng. Vì thế, trở lại với âm nhạc lúc này đòi hỏi một sự dũng cảm nhất định, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn mà chính bản thân đã lựa chọn trong suốt thời gian dài.

Đáng nói, Chấp Niệm hiện chưa tạo ra những con số đủ lớn nếu đặt cạnh thời kỳ hoàng kim của Thủy Tiên. Theo số liệu được ghi nhận, sau hơn 1 tháng phát hành, MV đạt hơn 57.000 lượt xem trên YouTube. Nhưng nếu chỉ nhìn vào lượt xem để đánh giá lần trở lại này, có lẽ sẽ bỏ qua một điều quan trọng hơn, đó chính là việc Thủy Tiên đã thực sự quay về với công việc từng là một phần rất lớn trong cuộc đời mình.

Bởi đôi khi, hạnh phúc của một nghệ sĩ không nằm ở việc sản phẩm mới đạt bao nhiêu lượt xem hay có thể trở lại vị trí nào trên bảng xếp hạng. Hạnh phúc có thể đơn giản là sau nhiều năm từng nghĩ đến chuyện buông bỏ, họ lại có một ngày muốn cầm micro, thu âm một ca khúc và nói với khán giả rằng mình vẫn còn muốn hát.

Ở tuổi 41, Thủy Tiên có thể không cần phải chứng minh rằng mình vẫn là Thủy Tiên của những bản hit từng phủ sóng một thời. Cô cũng không nhất thiết phải chạy đua với chính mình của quá khứ. Điều đáng chú ý hơn là nữ ca sĩ đã cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại, theo cách nhẹ nhàng và phù hợp với cuộc sống mà Thủy Tiên đang lựa chọn.

Ở tuổi 41, Thủy Tiên có thể không cần phải chứng minh rằng mình vẫn là Thủy Tiên của những bản hit từng phủ sóng một thời.

Sau những năm tháng muốn buông bỏ, có lẽ Chấp Niệm lại trở thành một nghịch lý đẹp trong hành trình của Thủy Tiên. Thủy Tiên từng muốn buông những vướng bận bên ngoài, nhưng vẫn còn một điều chưa thể buông khỏi cuộc đời mình, đó là âm nhạc. Và việc trở lại ở tuổi 41 có thể xem là cách nữ ca sĩ tự mình tìm lại một phần hạnh phúc từng bị bỏ quên.

Bắt đầu lại chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi người ta đã từng có một vị trí rất khác trong quá khứ. Nhưng với Thủy Tiên, có lẽ lần bắt đầu này không cần phải quá lớn lao. Chỉ cần cô còn muốn hát, còn muốn kể những câu chuyện của mình bằng âm nhạc thì việc bước thêm một bước sau nhiều năm im lặng đã là một lựa chọn đủ dũng cảm.