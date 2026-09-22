Nghệ sĩ Quang Minh tìm thấy hạnh phúc khi quyết định sang Mỹ

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh chia sẻ những hình ảnh trong chuyến đi trở lại Mỹ để tham dự Đại lễ Giỗ Tổ Nghệ thuật Sân khấu tại Mỹ. Nam nghệ sĩ hội ngộ nhiều đồng nghiệp sau thời gian xa cách, cùng ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày hướng về Tổ nghiệp. Trước khi lên đường, anh cũng gửi lời chào tạm biệt bà xã Tăng Khánh Chi và con trai nhỏ Dustin tại Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Quang Minh viết: "Ngày giỗ tổ! Lâu ngày anh em gặp lại tay bắt mặt mừng ai ai cũng tươi vui khỏe mạnh vậy là vui rồi!". Dòng chia sẻ ngắn nhưng cho thấy niềm vui của nam nghệ sĩ khi có dịp gặp lại những người từng đồng hành cùng mình trong quãng thời gian hoạt động nghệ thuật tại Mỹ.

Đại lễ Giỗ Tổ Nghệ thuật Sân khấu tại Hoa Kỳ diễn ra ngày 18/9, quy tụ nhiều nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, cải lương và giải trí. Với Quang Minh, sự kiện này không chỉ là một dịp trở về với không khí Giỗ Tổ mà còn gợi lại một phần quan trọng trong hành trình làm nghề của anh.

Trước khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, Quang Minh từng có nhiều năm sinh sống và làm nghề tại Mỹ. Đây cũng là nơi nam nghệ sĩ xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực hài kịch hải ngoại, đồng thời có thời gian dài gắn bó với sân khấu và cộng đồng nghệ sĩ Việt ở nước ngoài. Chính vì vậy, chuyến đi lần này mang một ý nghĩa khác với một chuyến công tác thông thường. Sau nhiều năm, Quang Minh có dịp trở lại không gian từng quen thuộc, gặp những đồng nghiệp mà anh từng có thời gian dài đồng hành.

Những hình ảnh nam nghệ sĩ chia sẻ cho thấy không khí buổi Giỗ Tổ khá gần gũi. Quang Minh xuất hiện bên nhiều gương mặt quen thuộc, cùng trò chuyện, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ. Với một nghệ sĩ đã trải qua nhiều giai đoạn của nghề, những cuộc hội ngộ như vậy đôi khi mang đến giá trị tinh thần đặc biệt.

Bởi sau nhiều năm hoạt động, điều còn lại không chỉ là những vai diễn hay sân khấu từng đứng trên đó, mà còn là những mối quan hệ được xây dựng trong quá trình làm nghề. Việc gặp lại đồng nghiệp cũ sau thời gian dài vì thế trở thành một phần đáng nhớ trong chuyến trở về Mỹ của Quang Minh.

Quang Minh từng có nhiều năm sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 67, Quang Minh hiện có cuộc sống khác với giai đoạn còn hoạt động thường xuyên tại sân khấu hải ngoại. Nam nghệ sĩ đã trở về Việt Nam, lập gia đình và tiếp tục tham gia các dự án nghệ thuật trong nước. Việc Quang Minh vẫn nhận được sự chào đón từ những người bạn nghề cho thấy sợi dây kết nối giữa anh với môi trường nghệ thuật hải ngoại chưa hoàn toàn mất đi. Dù không còn sinh sống và hoạt động chủ yếu tại Mỹ, nam nghệ sĩ vẫn có những mối quan hệ nghề nghiệp được duy trì qua nhiều năm.

Đặc biệt, Giỗ Tổ sân khấu vốn là dịp để nghệ sĩ hướng về nguồn cội nghề nghiệp. Với Quang Minh, ngày lễ này càng có ý nghĩa khi anh được đứng giữa những người từng cùng mình trải qua nhiều năm tháng sân khấu. Quang Minh bắt đầu gây dựng tên tuổi từ sân khấu trước khi mở rộng hoạt động sang điện ảnh. Sau nhiều năm làm nghề tại Mỹ, anh trở thành một trong những nghệ sĩ hài được khán giả Việt ở hải ngoại biết đến.

Nhắc đến hành trình điện ảnh, Quang Minh bắt đầu chạm ngõ điện ảnh vào năm 2001 với Vật Đổi Sao Dời. Tuy nhiên, phải nhiều năm sau, anh mới trở lại thường xuyên hơn với màn ảnh Việt. Từ năm 2016, nam nghệ sĩ liên tục góp mặt trong nhiều dự án như Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Ba Vợ Cưới Vợ Ba, Em Chưa 18, Tìm Chồng Cho Mẹ, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Qua Bển Làm Chi, Cái Giá Của Hạnh Phúc và Làm Giàu Với Ma.

Năm 2026, Quang Minh tiếp tục xuất hiện trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Trùm Sò. Đáng chú ý, Đại Tiệc Trăng Máu 8 cũng tạo cơ hội để anh tái hợp với Vân Sơn trên màn ảnh rộng, gợi lại hình ảnh bộ đôi từng được nhiều khán giả biết đến qua sân khấu hài hải ngoại.

Năm 2026, Quang Minh gây chú ý khi góp mặt trong hai dự án điện ảnh Trùm Sò và Đại Tiệc Trăng Máu 8. Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình đó, có thể thấy Quang Minh đã đi qua khá nhiều môi trường nghệ thuật khác nhau. Từ sân khấu trong nước đến hài kịch hải ngoại rồi trở lại với điện ảnh Việt, mỗi giai đoạn đều góp thêm một phần vào hành trình làm nghề của nam nghệ sĩ.

Vì vậy, chuyến trở lại Mỹ lần này không đơn thuần là một lần xuất ngoại. Đó còn là dịp để Quang Minh tìm về một phần ký ức nghề nghiệp, gặp lại những người từng đồng hành và cảm nhận sự kết nối vẫn còn sau nhiều năm. Ở hiện tại, Quang Minh đã có một cuộc sống viên mãn tại Việt Nam bên gia đình nhỏ. Tuy nhiên, những năm tháng tại Mỹ vẫn là một phần không thể tách rời trong hành trình của nam nghệ sĩ. Việc được trở lại, gặp lại đồng nghiệp và cùng hướng về Tổ nghiệp có lẽ chính là niềm hạnh phúc giản dị mà Quang Minh tìm thấy trong chuyến đi này.