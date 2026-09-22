IU tiết lộ chỉ ăn 2 quả trứng và dầu olive để giữ dáng

IU là nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ giọng hát và khả năng diễn xuất. Bên cạnh sự nghiệp thành công, vóc dáng mảnh mai của nữ nghệ sĩ cũng nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Mới đây, IU có buổi gặp gỡ người hâm mộ trong sự kiện chiếu phim IU Concert: The Golden Hour và IU Concert: The Winning tại một rạp chiếu phim ở Seoul. Trong buổi giao lưu, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ về thực đơn thường lựa chọn, qua đó hé lộ một trong những cách cô duy trì cảm giác no trong ngày.

IU duy trì chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để có vóc dáng thon gọn. (Ảnh từ Chosun)

IU cho biết sau khi bộ phim kết thúc, đây có thể là thời điểm khán giả cảm thấy đói bụng. Vì vậy, cô gợi ý người hâm mộ có thể vừa thưởng thức món ăn yêu thích, vừa trò chuyện về bộ phim. Khi được hỏi nên ăn gì, nữ ca sĩ nhớ lại trước đó từng đề xuất món tokbokki và muốn đưa ra một lựa chọn khác.

"Trứng luộc, dưa chuột thái nhỏ rồi làm mì trộn thì sao?", IU gợi ý với người hâm mộ.

Đáng chú ý, khi một fan hỏi về thực đơn bữa tối của mình, IU tiết lộ cô có thể chỉ ăn trứng luộc vì ngày hôm sau vẫn có lịch trình. Nữ ca sĩ cho biết cô thường ăn hai quả trứng luộc, thêm dầu olive và cảm thấy món ăn này giúp bản thân không nhanh đói trong thời gian dài.

IU còn nhấn mạnh dầu olive là thành phần quan trọng bởi theo chia sẻ của cô, việc bổ sung chất béo khiến cảm giác no kéo dài hơn. Nữ ca sĩ khuyến khích người hâm mộ có thể thử cách ăn này vào buổi sáng.

Chia sẻ của IU nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nữ ca sĩ vốn được biết đến với vóc dáng nhỏ nhắn. Năm ngoái, khi một người hâm mộ hỏi về chiều cao trên nền tảng giao lưu, IU cho biết cô từng đo được 163,2 cm nhưng sau đó con số giảm xuống còn 162,7 cm.

Trước đó, nữ diễn viên Park Joon Geum từng tiết lộ cô cao 158 cm, nặng 43 kg và có cùng cỡ quần áo với IU. Thông tin này từng khiến nhiều người bất ngờ bởi trên thực tế, IU sở hữu chiều cao khoảng 162-163 cm.

Ngay từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật, IU từng nhiều lần chia sẻ về vóc dáng của mình. Nữ ca sĩ từng tiết lộ cân nặng ở mức 40 kg và có thời điểm giảm cân đến mức mặc được trang phục có kích cỡ tương đương 33,5. Những thông tin này từng khiến công chúng chú ý đến chế độ ăn uống và quá trình giữ dáng của cô.

Tuy nhiên, IU cũng từng thẳng thắn nói về việc bản thân đã trải qua nhiều giai đoạn ăn kiêng. Trong một chương trình lên sóng hồi tháng 3, nữ ca sĩ cho biết cô vốn rất thích đồ ngọt và dễ tăng cân ở vùng mặt nên từng ăn kiêng nhiều lần.

IU nói rằng theo thời gian, khẩu vị và cảm giác thèm ăn của cô thay đổi. Nữ ca sĩ nhận thấy mình không còn muốn ăn nhiều như trước, đồng thời cảm giác thèm ăn giảm xuống và dạ dày dường như cũng "nhỏ lại".

IU tiết lộ thường ăn trứng luộc và dầu olive vào buổi tối.

Những chia sẻ của IU cho thấy chế độ ăn uống của nữ ca sĩ khá đơn giản trong những ngày có lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, việc duy trì cân nặng hay áp dụng chế độ ăn ít năng lượng cần được điều chỉnh phù hợp với thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của từng người.