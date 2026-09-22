Việt Anh tuyên bố về Quỳnh Nga

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Quỳnh Nga đã đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái: "Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ". Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên.

Đáng chú ý, Việt Anh cũng để lại bình luận dưới bài đăng của bạn gái: "Công nhận, tìm hiểu mãi mà vẫn thấy bí ẩn, lúc nào cũng như mới quen ý". Màn tương tác ngọt ngào của cả hai tiếp tục thu hút sự chú ý từ khán giả.

Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức công khai hẹn hò từ 7/2026.

Trước khi trở thành một cặp đôi, Việt Anh và Quỳnh Nga đã có nhiều năm là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết trong cùng hội bạn nổi tiếng của showbiz phía Bắc. Cả hai từng hợp tác trong Sinh tử, trong đó Việt Anh đảm nhận vai Mai Hồng Vũ còn Quỳnh Nga vào vai Quỳnh Trinh. Sự ăn ý trên màn ảnh cùng những lần xuất hiện thân mật ngoài đời khiến họ nhiều lần vướng tin đồn tình cảm. Tuy nhiên, trong thời gian dài, cả hai giữ kín chuyện riêng và khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở tình bạn, tình đồng nghiệp.

Đến giữa tháng 7/2026, cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm khi cùng chia sẻ những khoảnh khắc thân mật trong chuyến du lịch tại Nga. Sau đó, Việt Anh xác nhận cả hai đã chuyển từ mối quan hệ bạn bè thân thiết sang tìm hiểu và yêu nhau khoảng một năm trước khi quyết định công khai với công chúng.

Sau khi công khai, Việt Anh và Quỳnh Nga thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, những buổi gặp gỡ bạn bè và hoạt động thể thao. Đầu tháng 9, cặp đôi cùng nhóm bạn có mặt tại Đà Nẵng để tham gia một giải đấu pickleball và tổ chức sinh nhật sớm bởi ngày sinh của họ chỉ cách nhau một ngày.

Việt Anh và Quỳnh Nga có nhiều sở thích chung.

Chuyện tình của Việt Anh và Quỳnh Nga cũng có những bước tiến đáng chú ý. Sau khi xác nhận yêu nhau, cả hai cùng góp tiền xây dựng tổ ấm mới. Theo thông tin được chia sẻ, căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện và cả hai chưa đặt nặng chuyện tổ chức đám cưới.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn hỗ trợ nhau trong công việc. Việt Anh ủng hộ bạn gái tham gia các chương trình nghệ thuật, trong khi "cá sấu chúa" đồng hành cùng bạn trai trong lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh đó, sự gắn kết của họ còn được vun đắp từ những sở thích chung bình dị đời thường, từ niềm đam mê thời trang, du lịch cho đến việc cùng nhau tập luyện bộ môn pickleball.

Từ những người bạn thân thiết từng nhiều lần phủ nhận tin đồn hẹn hò, Việt Anh và Quỳnh Nga hiện đã thoải mái dành cho nhau những lời ngọt ngào trên mạng xã hội. Màn tương tác của cặp đôi vì thế tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Việt Anh và Quỳnh Nga luôn hỗ trợ nhau trong công việc.