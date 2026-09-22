Phim 19+ của Son Ye Jin và Ji Chang Wook gây nhiều tranh cãi

Sau khi phát hành trọn bộ trên Netflix, The Scandal nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana. Bộ phim cũng sớm vươn lên vị trí dẫn đầu Netflix tại một số thị trường, trong đó có Hàn Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh sức hút về mặt tên tuổi, tác phẩm đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều về nội dung và cách khai thác chất liệu nhạy cảm.

Điểm gây tranh luận rõ nhất nằm ở mức độ táo bạo của The Scandal. Được xếp hạng 19+, phim có nhiều phân cảnh thân mật giữa các nhân vật, trong đó một số cảnh có thời lượng đáng kể. Những phân đoạn này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt là các cảnh giữa Cho Won của Ji Chang Wook và Hui Yeon do Nana thủ vai.

Phim Son Ye Jin và Ji Chang Wook dẫn đầu Netflix nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi về nội dung phim.

Một bộ phận khán giả cho rằng những cảnh nhạy cảm xuất hiện với tần suất dày, khiến sự chú ý dành cho bộ phim bị dồn vào yếu tố hình thể thay vì câu chuyện. Một số ý kiến còn đặt vấn đề về cách quay khi cho rằng hình ảnh cơ thể nữ giới được khai thác trực diện hơn, từ đó dẫn đến tranh luận về "male gaze" trong tác phẩm.

Tranh cãi tiếp tục mở rộng sang phần kịch bản. The Scandal được chuyển thể từ tiểu thuyết Pháp Les Liaisons dangereuses, đồng thời lấy cảm hứng từ bộ phim Hàn Quốc Untold Scandal năm 2003. Câu chuyện được đặt vào thời Joseon, xoay quanh những con người bị ràng buộc bởi lễ giáo, danh dự và các chuẩn mực khắt khe về tình yêu, hôn nhân.

Điểm gây tranh luận rõ nhất nằm ở mức độ táo bạo của The Scandal.

Trong phim, phu nhân Cho của Son Ye Jin lôi kéo người em họ Cho Won vào một cuộc cá cược tình ái. Mục tiêu là Hui Yeon, một góa phụ trẻ đã giữ gìn tiết hạnh trong nhiều năm. Ban đầu, Cho Won tiếp cận Hui Yeon như một phần của trò chơi chinh phục. Tuy nhiên, khi tình cảm thật sự xuất hiện, những tính toán ban đầu dần vượt khỏi tầm kiểm soát và đẩy các nhân vật vào chuỗi bi kịch.

Đây cũng là điểm khiến một số khán giả cho rằng The Scandal chưa tận dụng hết tiềm năng của chất liệu gốc. Thay vì tập trung sâu vào cuộc đấu trí, những giằng co tâm lý và xung đột giữa ham muốn cá nhân với khuôn phép xã hội, bộ phim bị nhận xét là dành quá nhiều sự chú ý cho các phân cảnh thân mật. Nhịp phim ở một số đoạn cũng bị đánh giá là chậm, trong khi diễn biến cảm xúc của nhân vật chưa phải lúc nào cũng đủ thuyết phục.

The Scandal nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana.

Dàn diễn viên chính cũng nhận phản hồi. Son Ye Jin mang đến hình ảnh khác biệt với những vai diễn quen thuộc, khi hóa thân thành một phụ nữ quý tộc sắc sảo, chủ động và nhiều ẩn ức. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng nhân vật phu nhân Cho chưa được khai thác tương xứng với vị thế của nữ diễn viên.

Ji Chang Wook có sự thay đổi đáng chú ý khi đảm nhận một nhân vật phong lưu, xem tình ái như trò chơi trước khi thực sự rung động. Trong khi đó, Nana phải thể hiện quá trình Hui Yeon dần bước ra khỏi những ràng buộc mà xã hội áp đặt. Cách xây dựng nhân vật này nhận được cả lời khen lẫn những ý kiến cho rằng nét hiện đại của Nana đôi lúc chưa hoàn toàn hòa hợp với bối cảnh cổ trang.

Ji Chang Wook có sự thay đổi đáng chú ý khi đảm nhận một nhân vật phong lưu.

Dù gây tranh cãi, The Scandal của Son Ye Jin và Ji Chang Wook vẫn cho thấy sức hút lớn nhờ dàn diễn viên nổi tiếng, hình ảnh được đầu tư và câu chuyện vốn có nhiều chất liệu để khai thác. Những phản ứng trái chiều hiện tập trung chủ yếu vào mức độ táo bạo, cách triển khai kịch bản và việc cân bằng giữa yếu tố tình cảm với chiều sâu tâm lý. Chính sự khác biệt trong cách tiếp nhận này khiến bộ phim tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sau khi lên sóng.