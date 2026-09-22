Mariah Carey trở lại Anh với tour diễn Giáng sinh đặc biệt năm 2026

Mariah Carey vừa chính thức công bố tour diễn mang tên "Christmastime" tại Anh và Malta vào mùa lễ hội năm 2026. Với loạt ca khúc gắn liền với Giáng sinh, đặc biệt là bản hit kinh điển All I Want For Christmas Is You, nữ ca sĩ hứa hẹn mang đến những đêm nhạc đậm màu sắc lễ hội cho khán giả châu Âu. Chia sẻ trên mạng xã hội, Mariah Carey viết: "Chuyến lưu diễn Giáng sinh của tôi sắp đến Anh và Malta! Tôi rất nóng lòng được cùng các bạn đón Giáng sinh!"

Theo lịch trình được công bố, tour diễn sẽ bắt đầu tại Birmingham vào ngày 27/11, với đêm diễn tại Utilita Arena. Ba ngày sau, ngày 30/11, Mariah Carey sẽ có mặt tại London để biểu diễn tại The O2. Hành trình tại Anh khép lại ở Manchester vào ngày 2/12, tại Co-op Live. Sau đó, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục đến Malta và có một đêm diễn duy nhất tại MFCC ở Ta' Qali, Attard vào ngày 8/12.

Không phải ngẫu nhiên Mariah Carey tiếp tục lựa chọn mùa lễ hội để thực hiện những chuyến lưu diễn quy mô lớn. Trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, Giáng sinh đã trở thành một phần đặc biệt trong hình ảnh âm nhạc.

Trung tâm của tất cả vẫn là All I Want For Christmas Is You, ca khúc được phát hành từ năm 1994 trong album Merry Christmas. Ban đầu, đây chỉ là một trong những ca khúc thuộc album Giáng sinh của Mariah Carey. Tuy nhiên, theo thời gian, bài hát đã vượt khỏi phạm vi của một sản phẩm âm nhạc theo mùa để trở thành một trong những ca khúc Giáng sinh quen thuộc nhất trên toàn cầu.

Điều đáng chú ý là ca khúc mất nhiều năm để thực sự đạt đến vị thế thống trị các bảng xếp hạng. All I Want For Christmas Is You lần lượt đứng đầu bảng xếp hạng tại Mỹ và Anh vào năm 2019 và 2020, khoảng 25 năm sau khi được phát hành. Sức sống của ca khúc tiếp tục được khẳng định trong những năm gần đây.

Tháng 12/2025, bài hát đạt tổng cộng 22 tuần ở vị trí số một Billboard HOT 100, qua đó thiết lập một cột mốc mới cho ca khúc. "22! Thật sự biết ơn món quà Giáng sinh này", Mariah Carey chia sẻ khi đón nhận thành tích trên.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Mariah Carey biến mùa lễ hội thành một phần quan trọng trong lịch trình biểu diễn. Nữ ca sĩ từng bắt đầu những chuyến lưu diễn Giáng sinh tại Anh và châu Âu từ năm 2018. Bên cạnh đó, chương trình thường kỳ "Christmastime In Las Vegas" cũng từng được tổ chức, tiếp tục củng cố hình ảnh đặc biệt của Mariah Carey mỗi khi mùa Giáng sinh đến.

Nhìn lại hành trình của All I Want For Christmas Is You, chính Mariah Carey từng thừa nhận rằng ban đầu cô không nghĩ mình sẽ thực hiện một album Giáng sinh khi còn trẻ.

Trong cuộc phỏng vấn với NME năm 2021, nữ ca sĩ kể rằng cô từng được đề nghị thực hiện một album nhạc Giáng sinh và phản ứng với suy nghĩ rằng thể loại này có lẽ phù hợp hơn với những nghệ sĩ lớn tuổi. Tuy nhiên, cuối cùng Mariah Carey nhận ra một điều rất đơn giản: cô thực sự yêu Giáng sinh.

Sự lựa chọn năm nào dường như đã trở thành một trong những quyết định đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Mariah Carey. Merry Christmas không chỉ giúp nữ ca sĩ sở hữu một ca khúc có sức sống lâu dài mà còn tạo nên một "mùa Mariah Carey" đặc biệt mỗi khi cuối năm đến.

Năm 2024, Mariah Carey cũng kỷ niệm 30 năm phát hành All I Want For Christmas Is You bằng loạt hoạt động và sản phẩm âm nhạc đặc biệt.

Giờ đây, sau nhiều năm, nữ ca sĩ tiếp tục trở lại châu Âu với "Christmastime". Những đêm diễn tại Birmingham, London, Manchester và Malta không chỉ là một tour lưu diễn mới mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của một hình ảnh đã trở thành biểu tượng mỗi dịp cuối năm.

Với Mariah Carey, Giáng sinh dường như không chỉ là một mùa trong năm. Đó còn là khoảng thời gian mà âm nhạc của cô một lần nữa được đưa trở lại trung tâm của đời sống văn hóa đại chúng.