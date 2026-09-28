Sàng lọc sớm bệnh học đường

Tại Trường Tiểu học Việt Yên số 1, những ngày đầu năm học cũng là thời điểm các em học sinh được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hoạt động được tổ chức ngay tại trường có sự phối hợp giữa nhà trường với Trạm Y tế Việt Yên và một số cơ sở y tế ngoài công lập.

Học sinh Trường Tiểu học Việt Yên số 1 được khám sức khỏe đầu năm học.

Có con đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Việt Yên số 1, chị Bế Thị Hợp, tổ dân phố Bích Động chia sẻ: “Việc khám định kỳ cho trẻ ngay từ đầu năm học giúp gia đình nắm rõ thể trạng, phát hiện kịp thời các vấn đề như còi xương, chậm lớn để có chế độ chăm sóc và ăn uống phù hợp. Có bác sĩ về tận trường kiểm tra thế này, chúng tôi cảm thấy yên tâm”.

Không chỉ kiểm tra các chỉ số thể chất, hoạt động khám còn tập trung vào những vấn đề sức khỏe thường gặp ở lứa tuổi học đường như tật khúc xạ, bệnh răng miệng và một số dấu hiệu bất thường cần được theo dõi. Theo bác sĩ Thân Văn Bình, Trưởng khoa Khám bệnh, Trạm Y tế Việt Yên, thông qua đợt khám, những bệnh phổ biến nhất được phát hiện ở lứa tuổi học đường là các bệnh về mắt và răng miệng. “Trạm đã phối hợp với nhà trường cùng phụ huynh đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh răng miệng hằng ngày, đồng thời tư vấn về bảo đảm ánh sáng, khoảng cách ngồi học phù hợp trong lớp để bảo vệ thị lực cho các cháu”, bác sĩ Thân Văn Bình cho biết.

Từ ngày 14 đến 20/9, đã có hơn 4,1 nghìn học sinh trên địa bàn phường Việt Yên được khám sức khỏe, trong đó hơn 200 trường hợp cận thị và hơn 300 trường hợp bị sâu răng được phát hiện. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Yên số 1 cho biết: "So với những năm trước, công tác khám sức khỏe năm nay được nhà trường phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức với quy mô lớn và toàn diện hơn để tầm soát nhiều loại bệnh học đường. Ngay khi có kết quả, giáo viên chủ nhiệm sẽ cập nhật lên cơ sở dữ liệu chung của ngành giáo dục và y tế, đồng thời thông báo trực tiếp tới phụ huynh. Nhà trường cũng chủ động linh hoạt đổi vị trí chỗ ngồi định kỳ theo tuần để bảo vệ thị lực tốt nhất cho các em”.

Tại phường Trí Quả, công tác khám sức khỏe học sinh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Toàn phường hiện có hơn 9,2 nghìn học sinh ở các bậc học. Tính đến hết ngày 20/9, đã có gần 6,8 nghìn học sinh được khám sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Phú Trung, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế Trí Quả cho biết, theo kế hoạch ban đầu, công tác khám sức khỏe học sinh hoàn thành vào ngày 29/9 song đơn vị tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.

Khám sức khỏe định kỳ đầu năm học là bước sàng lọc quan trọng giúp phát hiện và can thiệp sớm các bệnh học đường như cận thị, sâu răng..., tránh ảnh hưởng xấu đến sự phát triển, sinh hoạt và học tập của trẻ. Hoạt động khám sức khỏe học sinh được triển khai trong tổng thể chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe cho người dân trên toàn thành phố.

Được triển khai từ cuối tháng 5, tính đến ngày 9/9, đã có hơn 628 nghìn người thuộc nhóm dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố được khám sức khỏe. Cùng với hoạt động khám, thông tin sức khỏe của trẻ được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, tạo cơ sở để tiếp tục theo dõi sau mỗi lần khám.

Khám sức khỏe định kỳ đầu năm học là bước sàng lọc quan trọng giúp phát hiện và can thiệp sớm các bệnh học đường như cận thị, sâu răng..., tránh ảnh hưởng xấu đến sự phát triển, sinh hoạt và học tập của trẻ.

Tùy từng độ tuổi, nội dung khám được thiết kế phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ. Với trẻ dưới 6 tuổi, nội dung khám được phân theo từng nhóm tuổi để đánh giá dấu hiệu sinh tồn, dinh dưỡng, phát triển thể chất, tinh thần - vận động, tiêm chủng và khám lâm sàng toàn diện.

Đối với học sinh từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, nội dung khám được thực hiện từ khai thác tiền sử, đánh giá thể lực đến khám lâm sàng. Qua khám cũng có thể nhận diện những bất thường về dinh dưỡng, cong vẹo cột sống, rối loạn phát triển... Những trường hợp phát hiện bất thường được hướng dẫn theo dõi, khám chuyên khoa hoặc chuyển tuyến.

Khi được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, các thông tin về chiều cao, cân nặng, thị lực, bệnh răng miệng và những vấn đề sức khỏe khác có thể được sử dụng trong những lần khám tiếp theo. Cách tổ chức khám sức khỏe học sinh tại các địa phương cũng được triển khai theo hướng kết hợp nhiều nguồn lực. Trạm y tế phối hợp với nhà trường trong lập danh sách, thông báo, tổ chức khám và quản lý kết quả; các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn đối với những nội dung tuyến cơ sở chưa đáp ứng được.

Việc tổ chức khám sức khỏe học sinh đồng loạt với hình thức khám linh hoạt giúp tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ trường học. Từ kết quả khám, ngành y tế, nhà trường và gia đình có thêm dữ liệu để phát hiện sớm, theo dõi và can thiệp, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học sinh ngay từ cơ sở.