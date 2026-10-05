Hà Nội giảm gần 10°C, người dân mặc đồ 'trên đông dưới hè' xuống phố

Sau những ngày oi nóng, Hà Nội sáng 5/10 đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày được dự báo ở mức 21-23°C, khiến nhiều người phải khoác thêm áo khi ra đường.

Đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh, thành miền Bắc và lan xuống một số nơi từ Thanh Hóa đến TP Huế. Tại Hà Nội, thời tiết thay đổi rõ rệt so với những ngày trước, chấm dứt chuỗi ngày oi nóng kéo dài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sáng 5/10, nhiệt độ Hà Nội khoảng 21-23°C. Gió lạnh xuất hiện từ sáng sớm, người dân ra đường phải mặc thêm áo để giữ ấm.

Khoảng 6h30 cùng ngày, một số khu vực Hà Nội xuất hiện mưa nhỏ. Nền nhiệt giảm cùng mưa khiến nhiều người nhanh chóng thay đổi trang phục khi ra đường.

Một phụ nữ đi trên phố trong sáng 5/10 diện đồ “trên đông dưới hè” giữa tiết trời se lạnh.

Nhiều học sinh đi học từ sáng sớm mặc thêm áo khoác, có em trùm kín để tránh lạnh.

Một người dân cho biết đã chuẩn bị sẵn áo gió trước khi ra ngoài tập thể dục vì nắm được thông tin Hà Nội chuyển lạnh. “Nắm được thông tin Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh, tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo gió để giữ ấm khi tập thể dục buổi sáng. Ra ngoài vận động trong tiết trời se lạnh thế này mang lại cảm giác thật sảng khoái và dễ chịu”, người này nói.

Tuy nhiên, sau những ngày thời tiết còn oi nóng, nhiệt độ giảm nhanh khiến không ít người chưa kịp chuẩn bị trang phục phù hợp.

Một số người không mang theo áo khoác phải tận dụng áo mưa, áo chống nắng để chắn gió khi di chuyển.

“Do chủ quan không nghĩ trời gió lạnh nên tôi không mang áo khoác khi ra khỏi nhà. Đang đi giữa đường thấy lạnh quá nên tôi phải quay về”, bà Lan chia sẻ.

Trên đường phố Hà Nội, người dân khoác thêm áo, sử dụng găng tay, áo mưa hoặc áo chống nắng để tránh gió lạnh. Hình ảnh này khác hẳn những ngày trước, khi thời tiết vẫn còn oi nóng.

Đợt không khí lạnh cũng khiến thời tiết Hà Nội chuyển sang trạng thái mát, lạnh rõ rệt sau chuỗi ngày nhiệt độ cao. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong tháng 10, Hà Nội có khoảng 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng vào các tuần trong tháng và có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trong nửa đầu tháng.

Nền nhiệt Hà Nội được dự báo giảm dần trong tháng 10. Nhiệt độ trung bình 10 ngày đầu tháng phổ biến 26-28,5°C, những ngày cuối tháng khoảng 24-26,5°C. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tháng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-1,5°C.