Đưa y tế chất lượng cao về cơ sở

Người dân được khám sức khỏe định kỳ.

Tại xã An Khánh, đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 1.000 người dân vừa qua đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên và Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên đã phối hợp thăm khám, tư vấn, chuẩn hóa dữ liệu và đồng bộ kết quả lên ứng dụng VNeID.

Ông Phạm Văn Cường, xóm Ngò, xã An Khánh, chia sẻ: Hôm nay được các bác sĩ tuyến trên về tận xã khám bệnh miễn phí, bà con xóm Ngò chúng tôi mừng lắm. Bác sĩ khám rất chu đáo, lại còn hướng dẫn tra cứu kết quả ngay trên điện thoại VNeID nên rất tiện lợi.

Tại Trạm Y tế xã Vô Tranh, khoảng 350 người dân là thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và người cao tuổi neo đơn được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 7 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công ty Nam dược Triệu Gia thăm khám tổng quát, tầm soát bệnh mạn tính, tư vấn dinh dưỡng và lối sống lành mạnh. Người dân còn được cấp thuốc phù hợp miễn phí.

Bác sĩ khám mắt cho người dân trong chương trình khám sức khỏe định kỳ.

Ông Nguyễn Hải Âu, người dân địa phương, cho biết: Những người dân vùng xa như chúng tôi ít có điều kiện đi bệnh viện lớn. Nay được các bác sĩ quân y về tận nơi thăm khám, tư vấn nhiệt tình lại còn cho thuốc miễn phí, chúng tôi xúc động lắm.

Tính đến hết tháng 9-2026, toàn tỉnh có gần 1,3 triệu người dân được kiểm tra sức khỏe định kỳ, đạt trên 75% kế hoạch đề ra. Kết quả này góp phần xây dựng nền y tế cơ sở vững chắc và từng bước hoàn thiện dữ liệu sức khỏe cộng đồng.

Ngành Y tế tỉnh đang rà soát danh sách người dân tại từng xóm, bản; tăng cường nhân lực hỗ trợ tuyến dưới và đẩy nhanh cập nhật dữ liệu. Cùng với đó, các bệnh viện tuyến trên và lực lượng quân y tiếp tục phối hợp hỗ trợ địa phương.

Đại tá Hoàng Văn Lý, Giám đốc Bệnh viện Quân y 7, khẳng định: Đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa là trách nhiệm, vừa là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ quân y. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục huy động nguồn lực, tăng cường các đoàn khám lưu động về vùng sâu, vùng xa, quyết tâm cùng địa phương nâng cao chất lượng sống và hoàn thiện dữ liệu sức khỏe cho bà con.

Các chương trình khám lưu động không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, mà còn góp phần củng cố niềm tin vào chính sách an sinh xã hội. Từ những điểm sáng tại cơ sở, mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân đang từng bước được hiện thực hóa.