Chi tiết các mức trợ cấp xã hội mới nhất tính từ ngày 5/10

Ngày 21/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ cấp xã hội. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp xã hội mới sẽ là 540.000 đồng/tháng. Trợ cấp thực tế được tính bằng mức chuẩn nhân với hệ số tương ứng của từng nhóm đối tượng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em...

Từ ngày 5/10, mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Mức chuẩn mới này sẽ được thực hiện từ ngày 5/10, khi Nghị định số 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực. Tuy nhiên, những người đang hưởng chế độ, chính sách trợ giúp xã hội sẽ được tính mức hưởng theo chuẩn mới từ ngày 1/7/2026.

Cụ thể 15 mức trợ cấp xã hội mới dành cho trẻ em, người đơn thân, người cao tuổi và người khuyết tật như sau:

Ngoài ra, theo Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng sẽ bị thôi hưởng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đối tượng chết hoặc bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP

- Đối tượng đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, hoặc có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thôi hưởng;

- Đối tượng từ chối nhận chế độ, chính sách;

- Sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định tạm dừng chi trả mà đối tượng vẫn không thực hiện thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng, hoặc không cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.