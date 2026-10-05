Lật thuyền trên sông Lam, tìm thấy thi thể người vợ sau 2 ngày

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND xã Kim Bảng (Nghệ An) cho biết, khoảng 21h30 ngày 4/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà N.T.H. (SN 1975), trú xóm Thanh Tân, xã Vạn An.

Hiện trường sự việc. Ảnh: K.N.

Bà H. là một trong hai người mất tích sau vụ lật thuyền trên sông Lam, đoạn qua khu vực cầu Rộ, xã Kim Bảng. Người chồng là ông N.C.H. (SN 1972) hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 14h ngày 2/10, chính quyền xã Kim Bảng nhận tin báo về một chiếc thuyền bị lật, cách cầu Rộ khoảng 400m. Hai vợ chồng ông H. được xác định mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng huy động phương tiện tổ chức tìm kiếm trên sông và dọc hai bên bờ. Tuy nhiên, dòng nước phức tạp cùng thời tiết mưa lớn, sấm chớp khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau khi tìm thấy thi thể bà H., lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người chồng. Đến sáng 5/10, công tác tìm kiếm ông H. vẫn đang được triển khai.