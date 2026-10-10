Sắc màu văn hóa Lễ hội Katê

Những ngày này, tại các đền tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), Pô Rômê (thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu), đền Pô Inư Nưgar (thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu) và khắp các làng Chăm theo đạo Bàlamôn, không khí Lễ hội Katê rộn ràng. Người dân từ các làng Chăm tìm về đền tháp, dâng mâm cúng để tưởng nhớ các vị thần linh, các bậc tiền nhân, bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an. Đây còn là ngày hội đoàn tụ, gắn kết gia đình, dòng tộc và cộng đồng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí sôi nổi. Từ những ngôi đền, tháp cổ đến các điểm sinh hoạt cộng đồng, đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu văn hóa truyền thống, rộn rã giai điệu âm nhạc dân gian Chăm.

Dưới đây là những hình ảnh về Lễ hội Katê năm nay do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi nhận:

Tháp Pô Klong Garai - một trong những điểm thu hút rất đông đồng bào Chăm và du khách tìm về mỗi dịp Lễ hội Katê.

Từ sáng sớm, đồng bào Chăm đã mang theo lễ vật về dự hội.

Đoàn rước y trang vào tháp Pô Klong Garai.

Nghi lễ rước y trang là nét văn hóa độc đáo trong Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Đồng bào Chăm bày lễ cúng quanh các tháp tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pô Klong Garai.

Chị Đàng Thị Giỏi - người dân ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu chuẩn bị lễ cúng.

Các thiếu nữ duyên dáng trong điệu múa truyền thống của dân tộc Chăm.

Đội mã la của đồng bào Raglai cũng tham gia biểu diễn trong ngày hội Katê.

Đồng bào Chăm (bên phải) trò chuyện vui vẻ cùng đồng bào Raglai trong ngày hội Katê. Theo truyền thuyết, người Chăm và người Raglai là chị em ruột, người Chăm là chị cả, người Raglai là em út nên mối quan hệ của hai dân tộc rất khăng khít.

Thanh niên dân tộc Chăm đi dự Lễ hội Katê ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.

Thiếu nữ Chăm duyên dáng trong điệu múa quạt truyền thống.

Vui hội Katê còn có các trò chơi dân gian như nhảy bao bố.

Cô gái Chăm thi đội lu nước.

Nhiều du khách cũng thử tài trong phần thi đội lu nước.

Nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc làm gốm.

Các thiếu nữ duyên dáng trong trang phục truyền thống trong ngày hội Katê.