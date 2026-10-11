3 cách bảo quản ớt tươi đơn giản tại nhà không lo hỏng

Cách bảo quản ớt tươi trong ngăn đá

Bảo quản ớt tươi lâu mà vẫn giữ được vị cay nồng vốn có là bài toán quen thuộc của nhiều chị em nội trợ. Phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất là cấp đông trong tủ lạnh.

Bạn chỉ cần sơ chế ớt sạch sẽ, lau khô nước hoàn toàn rồi cho vào hộp kín hoặc túi zip trước khi cất vào ngăn đá.

Với cách bảo quản này, bạn có thể thoải mái tích trữ và sử dụng ớt tươi lên đến vài tháng mà không sợ hư hỏng.

Bảo quản ớt tươi trong ngăn đá là phương pháp phổ biến. Ảnh: AI

Bảo quản ớt tươi trong ngăn mát tủ lạnh

Để ớt giữ được độ tươi lâu trong ngăn mát, bạn hãy chọn những trái còn cứng, cuống xanh và rửa sạch rồi để ráo hoàn toàn. Sau đó dùng kéo cắt bớt phần cuống (không cắt sát quá) , rồi trộn đều ớt với một ít dầu ăn để từng quả được phủ một lớp dầu mỏng bên ngoài.

Chuẩn bị chai nhựa (chai nước khoáng) rửa sạch và để khô, nhẹ nhàng cho ớt vào, lưu ý không nén chặt, rồi đậy kín nắp. Bảo quản trong ngăn mát dùng được 1-2 tháng.

Bảo quản ớt bằng cách ngâm với giấm và tỏi

Ngâm ớt với giấm và tỏi để bảo quản. Ảnh: AI

Đây không chỉ là cách bảo quản ớt tươi mà còn là bí quyết tạo ra loại gia vị cay thơm tuyệt vời, ăn kèm được với nhiều món ăn.

Đầu tiên, bạn hãy rửa sạch ớt, để ráo rồi xếp vào hũ thủy tinh sạch. Thêm vài tép tỏi đã bóc vỏ, rối đổ giấm trắng ngập phần ớt rồi đậy kín nắp. Chỉ sau vài ngày, bạn đã có ngay hũ ớt ngâm giấm vị cay nồng, thoang thoảng mùi tỏi thơm nhẹ, cực hợp khi ăn kèm phở, bún, bánh mì và nhiều món khác.