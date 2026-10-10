Trại Buôn Người: Sức hút ngoài đời thực của nữ diễn viên mang số áo 371

Không thuộc tuyến nhân vật chính, Trinh trong Trại Buôn Người vẫn trở thành một trong những nhân vật để lại nhiều cảm xúc với khán giả. Mang số áo 371, cô cùng chồng rơi vào trại buôn người khi đang mang thai, trải qua những tổn thương thể xác lẫn tinh thần trước khi đứng trước cơ hội được trở về.

Sau thời điểm tác phẩm công chiếu, đông đảo người xem đã chủ động tìm kiếm thông tin về nữ diễn viên nhờ sở hữu diện mạo cuốn hút cùng khả năng bộc lộ tâm lý ấn tượng trong các phân cảnh đắt giá.

Lê Khánh Linh gây chú ý với vai Trinh, nhân vật mang áo số 371 trong Trại Buôn Người.

Nữ diễn viên đảm nhận vai diễn này là Lê Khánh Linh, sinh năm 1996, quê ở An Giang. Cô từng được biết đến trên mạng xã hội từ năm 2018 với biệt danh “hot girl niềng răng”. Cô từng chia sẻ bản thân khá tự ti vì hàm răng không đều và bắt đầu niềng răng từ thời đi học. Sau khoảng 4 năm chỉnh nha, diện mạo thay đổi giúp cô tự tin hơn trước ống kính. Khánh Linh dần làm quen với công việc mẫu ảnh, học trang điểm và bước vào lĩnh vực diễn xuất.

Lê Khánh Linh từng được biết đến với biệt danh “hot girl niềng răng”.

Trước đó, Khánh Linh từng góp mặt trong hàng loạt dự án phim truyền hình, các sản phẩm phát sóng trên YouTube cũng như tham gia đóng MV ca nhạc. Một vài bộ phim truyền hình nổi bật có sự xuất hiện của cô có thể kể đến như Yêu trước ngày cưới, Ông bố đeo tạp dề, Nhà có hai bà nội, Mặt trời lạnh, Chung trọ chung đời và Trò đùa huyết thống. Đối với mảng phim điện ảnh, cô cũng từng đảm nhận một vai phụ trong tác phẩm Nghỉ hè sợ nghỉ hưu do Huỳnh Lập làm đạo diễn.

Trong Trại Buôn Người, Trinh là một trong những nạn nhân của đường dây tội phạm xuyên biên giới. Nhân vật bị đẩy vào hàng loạt tình huống khắc nghiệt, từ nỗi sợ hãi ban đầu đến sự tuyệt vọng khi chứng kiến người thân qua đời. Một trong những điểm nhấn của vai diễn là những phân đoạn Trinh kêu cứu trong trạng thái hoảng loạn và bất lực.

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1996 còn thực hiện một phân cảnh gắn nhãn 18+ cùng nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Khánh Linh bộc bạch rằng cô từng khá e ngại trước giờ bấm máy cảnh quay này dù đã chuẩn bị kỹ đồ bảo hộ. Theo góc nhìn của cô, các "cảnh nóng" trên phim phần lớn được tạo nên nhờ kỹ thuật góc máy cùng phương pháp xử lý hình ảnh của ê-kíp.

Khánh Linh cho biết bạn diễn Quách Ngọc Ngoan đã động viên cô tập trung vào cảm xúc để hoàn thành cảnh diễn. Cả hai cố gắng phối hợp nhằm tạo ra tình huống tự nhiên và phù hợp với câu chuyện.

Một chướng ngại không nhỏ khác dành cho nữ diễn viên chính là phân đoạn bị rơi xuống nước. Do mang tâm lý sợ nước từ trước, cô gặp không ít trở ngại trong suốt quá trình ghi hình nhưng may mắn nhận được sự nâng đỡ nhiệt tình từ đoàn phim.

Trái ngược với nhân vật Trinh luôn xuất hiện trong trạng thái kiệt quệ, hoảng loạn trên màn ảnh, Khánh Linh ngoài đời mang hình ảnh trẻ trung, tươi tắn và nhiều màu sắc hơn.

Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều MV ca nhạc, phim truyền hình và các dự án phim trên nền tảng trực tuyến.

Nhan sắc đời thường trẻ trung của Lê Khánh Linh, khác biệt với hình ảnh khắc khổ trong Trại Buôn Người. Ảnh: FBNV

Chạm mốc tuổi 30, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng vô cùng thon gọn đi kèm phong cách thời trang biến hóa đa dạng. Cô không tự giới hạn mình trong một hình ảnh quen thuộc, khi thì chọn phong cách ngọt ngào, nữ tính, lúc lại ưu ái nét quyến rũ, cá tính.

Phong cách trang điểm của nữ diễn viên cũng được thay đổi tùy hoàn cảnh. Ở đời thường, cô ưu tiên lớp trang điểm nhẹ, tạo cảm giác tươi tắn, tự nhiên. Khi dự sự kiện hoặc thực hiện các bộ ảnh thời trang, Khánh Linh có xu hướng chọn lối trang điểm sắc sảo hơn, tập trung tạo điểm nhấn ở mắt và môi.

Khánh Linh khoe vóc dáng thon gọn trong những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chia sẻ về khía cạnh gia đình, Khánh Linh hiện là mẹ của hai con nhỏ (một bé trai và một bé gái) tên là Quốc Anh và Bảo Anh, cả hai bé đều đang theo học lớp 5. Thông qua các hình ảnh và video do cô đăng tải công khai trên mạng xã hội, hai con được cộng đồng mạng nhận xét là rất nhí nhảnh, tình cảm và đạt kết quả học tập xuất sắc.

Về chuyện tình cảm, Khánh Linh khá kín tiếng và ít chia sẻ về mối quan hệ hiện tại. Nữ diễn viên từng bày tỏ quan điểm: “Khi tôi yêu, tôi lấy phân nửa của người đó. Không những phân nửa niềm vui, mà còn là phân nửa nỗi buồn và phân nửa nỗi đau”.

Song song đó, cô đưa ra quan điểm rằng phái đẹp khi bước vào một mối quan hệ vẫn cần duy trì sự tự chủ về mặt tài chính, chủ động lo liệu cho cuộc sống bản thân thay vì đặt trọn sự dựa dẫm vào đối phương.