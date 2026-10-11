Nguyễn Duyên Quỳnh tái hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong dự án đồng hành cùng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ

MV “Dưới cờ Tổ quốc anh về” là sản phẩm cá nhân thứ hai được nữ ca sĩ đầu tư tâm huyết trong năm 2026, tiếp nối bản hòa ca “Việt Nam gấm vóc rạng ngời” do chính cô chắp bút và biểu diễn trước đó.

Dự án đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong sự kết hợp ăn ý giữa Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, sau những dấu ấn lớn từ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Niềm tin lá phiếu" và "Thanh niên Việt".

Tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác theo định hướng phát động của thành phố, khắc họa hành trình tìm kiếm và đón các anh hùng liệt sĩ trở về trong lòng đất mẹ linh thiêng.

Được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ấp ủ và chắp bút ngay sau khi tiếp nhận lời kêu gọi từ thành phố cho chiến dịch 500 ngày đêm, “Dưới cờ Tổ quốc anh về” không đơn thuần là một ca khúc chính luận mà mang hơi thở tự sự, vừa kiêu hãnh vừa nghẹn ngào. Từng câu chữ trong bài hát là sự đối thoại thiêng liêng giữa hiện tại thanh bình và những hy sinh vô bờ bến trong quá khứ, nơi lá cờ đỏ sao vàng ôm trọn hài cốt người lính trong ngày trùng phùng.

Nghệ sĩ Thanh Hiền tham gia trong MV “Dưới cờ Tổ quốc anh về”

Nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch: “Khi theo dõi những hình ảnh, những câu chuyện xúc động từ chiến dịch 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ của thành phố, tôi thực sự bị lay động mạnh mẽ. Đó là một chiến dịch đầy thiêng liêng và tự hào. Mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của thế hệ cha anh để chúng ta có được ngày hôm nay”.

“Với tư cách là một người sáng tác, tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào chiến dịch bằng chính ngôn ngữ âm nhạc. Tôi gửi gắm trọn vẹn sự xúc động, lòng biết ơn sâu sắc vào từng nốt nhạc, và tôi tin tưởng giao ca khúc này cho Nguyễn Duyên Quỳnh vì cô ấy luôn hiểu và chuyển tải được chiều sâu cảm xúc của những tác phẩm vì cộng đồng”, “Anh tài” Nguyễn Văn Chung nói thêm.

Được chăm chút kỹ lưỡng về mặt hình ảnh và âm thanh, MV "Dưới cờ Tổ quốc anh về" chạm đến trái tim khán giả bằng câu chuyện đan cài giữa quá khứ và hiện tại. Tác phẩm khắc họa sống động lý tưởng và sự quả cảm của người lính thời chiến, để rồi mở ra hành trình xúc động đưa các anh "về nhà" trong thời bình. Cuộc trở về bên người thân, gia đình sau bao năm tháng đằng đẵng không chỉ khép lại những nỗi ngóng trông mòn mỏi, mà còn là lời nhắc nhớ sâu sắc về giá trị của hòa bình được đổi bằng xương máu cha anh.

Đặc biệt, sản phẩm âm nhạc lần này còn là món quà tri ân chân thành mà ê-kíp muốn gửi tặng nhân dịp 20/10 đến các gia đình thương binh, liệt sĩ nói chung, cùng tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc hướng về những Mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng, những người mẹ đã thầm lặng hy sinh, chở che và dành trọn đời mình cho mùa xuân của Tổ quốc.

Chia sẻ về dự án đặc biệt này, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh xúc động: “Ngay từ lần đầu tiên nghe giai điệu và đọc ca từ của anh Nguyễn Văn Chung, Duyên Quỳnh đã rơi nước mắt vì từng câu chữ chạm sâu vào trái tim mình. Hòa bình của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng thanh xuân và máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Được dùng tiếng hát của mình để đồng hành cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ là niềm vinh dự, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của người trẻ như tôi. Quỳnh hy vọng ca khúc sẽ như một nén tâm hương thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời xoa dịu phần nào nỗi mong mỏi mòn mỏi của các gia đình, thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước”.

Sau khi MV ra mắt rộng rãi trên nền tảng số vào lúc 19g00 ngày 10/10/2026 trên kênh YouTube Nguyễn Duyên Quỳnh Official. Vào tối ngày 13/10/2026, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ cùng thể hiện phiên bản song ca của “Dưới cờ Tổ quốc anh về” trong chương trình nghệ thuật trọng điểm của chiến dịch, diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Sự kết hợp giữa chất giọng giàu nội lực, tinh tế của Quán quân Nguyễn Duyên Quỳnh cùng ngòi bút âm nhạc nhân văn và giọng hát của "anh tài" Nguyễn Văn Chung hứa hẹn sẽ tạo một dấu ấn cho thế hệ trẻ, tiếp tục nối dài mạch nguồn tri ân thiêng liêng của thế hệ hôm nay gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.