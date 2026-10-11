[GALLERY] Không gian nghệ thuật mới bên hồ Gươm hút khách cuối tuần

Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” nằm dọc phía Tây hồ Gươm, gần phố Lê Thái Tổ, đang trở thành điểm check-in thu hút đông người dân và du khách.

Công trình được thực hiện nhân dịp 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, mở trưng bày từ ngày 8/10 đến hết 2/12/2026.

Từ một số vị trí, khung gương mở ra góc nhìn hướng thẳng về Tháp Rùa, tạo nên khung cảnh khá đặc biệt giữa trung tâm Hà Nội.

Lượng người đổ về khá đông, đặc biệt vào thời điểm cuối tuần, khiến khu vực quanh các khung gương luôn nhộn nhịp.

Không ít người dành thời gian căn góc, chụp ảnh cho bạn bè giữa không gian cây xanh, hoa và mặt hồ.

Những mảng gương phản chiếu cây xanh và dòng người qua lại trở thành phông nền được nhiều người lựa chọn để ghi lại hình ảnh.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người trung niên cũng hào hứng lên cầu đi bộ để tham quan và ghi lại những khoảnh khắc bên hồ Gươm.

Một số người chuẩn bị trang phục, hoa và phụ kiện để có những bức hình chỉn chu tại điểm check-in mới.

Có mặt tại khu vực hồ Gươm chiều cuối tuần, Vy (19 tuổi, Hà Nội) cho biết, cô biết đến điểm check-in này qua TikTok. “Mình thấy nhiều người đăng ảnh nên cũng tò mò đến thử. Ở ngoài đông hơn mình nghĩ nhưng lên ảnh khá đẹp, nhất là lúc có ánh nắng phản chiếu qua gương”, Vy chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người thường xuyên đi bộ quanh hồ Gươm, cho rằng không gian mới khiến khu vực này sinh động hơn. “Mấy hôm nay tôi thấy nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Đông nhưng cũng vui, khu vực hồ có thêm một điểm để mọi người dừng lại ngắm cảnh”, ông Hùng nói.

Bên cạnh hệ thống khung gương, cầu cạn cảnh quan uốn lượn qua khu vườn ven hồ cũng thu hút nhiều người lên tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh.

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