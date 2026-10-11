Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Đan Phượng

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Nga Nguyễn

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và các ngày truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam (16-10), công tác dân vận của Đảng (15-10), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-10), Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10).

Dự và tặng hoa chúc mừng Ngày hội có Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nga Nguyễn

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy cho biết, sự kiện được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sân chơi giao lưu, học hỏi, gắn kết sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong xã. Đây cũng là đợt sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần; động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của xã.

Ngày hội thu hút hơn 350 đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đến từ 12 thôn trên địa bàn xã tham gia, cùng hàng nghìn cổ động viên đến cổ vũ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hiền và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Thị Thủy trao giải trình diễn dân vũ. Ảnh: Nga Nguyễn

Trao giải nội dung kéo co. Ảnh: Nga Nguyễn

Với hai nội dung thi đấu là trình diễn dân vũ và kéo co nam, nữ, các đội đã mang đến những màn trình diễn sôi động, đẹp mắt và những trận tranh tài hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể và phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong nhân dân.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội thi xuất sắc. Với nội dung trình diễn dân vũ, giải Nhất thuộc về thôn Phượng Trì; giải Nhì thuộc về thôn Đoài Khê; giải Ba thuộc về thôn Đông Khê. Giải Khuyến khích được trao cho các thôn Đồng Tháp, Thụy Ứng, Bãi Thụy, Đại Phùng, Thượng Mỗ, Thu Quế, Tân Thành, Phùng và Song Phượng.

Với nội dung kéo co nam, nữ, thôn Tân Thành giành giải Nhất, thôn Thượng Mỗ giành giải Nhì, hai thôn Đồng Tháp và Thụy Ứng đồng giải Ba.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Ngày hội: