Hấp bánh bao bao nhiêu phút? Cách hấp bánh bao ngon tại nhà

Hấp bánh bao bao nhiêu phút?

Tùy kích cỡ và loại nhân của bánh bao mà bạn căn chỉnh thời gian hấp bánh khác nhau.

Với loại bánh bao đóng gói sẵn, nhân chay và kích thước nhỏ, bạn hấp khoảng 10 – 15 phút.

Với bánh bao tươi tự làm (vừa nặn xong), thời gian hấp phù hợp là khoảng 8 – 10 phút, ở mức lửa vừa.

Riêng bánh bao nhân mặn có kích thước lớn, cỡ bàn tay người lớn thì bạn nên hấp khoảng 20 – 25 phút để đảm bảo bánh chín hoàn toàn từ trong ra ngoài.

Bạn không nên hấp bánh bao quá lâu vì vỏ bánh dễ bị nhũn, nát.

Bánh bao hấp là món ăn sáng yêu thích của nhiều người Việt, phù hợp cả người già lẫn trẻ em

Cách hấp bánh bao bằng lò vi sóng

Dụng cụ và nguyên liệu chuẩn bị

- Bánh bao (tươi hoặc đông lạnh).

- Một chiếc bát sâu lòng chịu được nhiệt độ lò vi sóng.

- Một chén nước nhỏ (khoảng 30-50ml).

- Màng nhôm bọc thực phẩm hoặc đĩa đậy kín miệng bát

Các bước thực hiện

Bước 1: Đặt chén nước nhỏ (thấp hơn thành bát lớn) vào chính giữa chiếc bát sâu lòng.

Bước 2: Xếp bánh bao xung quanh chén nước, không để bánh chồng lên nhau hoặc chạm trực tiếp vào nước.

Bước 3: Dùng màng nhôm bọc thực phẩm bọc kín miệng bát sâu lòng hoặc dùng đĩa úp chặt lại để giữ hơi nước không bị thoát ra ngoài.

Bước 4: Cho vào lò vi sóng và quay trong khoảng 2 đến 3 phút ở mức công suất trung bình cao hoặc cao. Nếu là bánh đông lạnh cỡ lớn, bạn có thể quay thêm 30 – 60 giây.

Lưu ý

Không dùng dụng cụ nhựa kém chất lượng hoặc để bánh tiếp xúc trực tiếp với nước vì có thể khiến bánh bị nhão và tăng nguy cơ thôi nhiễm chất từ nhựa.

Nên đặt một chén nước cạnh bánh khi quay để tạo hơi ẩm, giúp bánh bao mềm xốp, không bị khô cứng và giữ chất lượng tốt hơn.

Cách hấp bánh bao không quá khó, chỉ cần lưu ý một số bí quyết nhỏ giúp bánh ngon, giữ được độ mềm xốp hấp dẫn

Cách hấp bánh bao bằng nồi cơm điện

Dụng cụ và nguyên liệu

- Bánh bao (tươi hoặc đông lạnh)

- Nồi cơm điện

- Xửng hấp

Các bước thực hiện

Bước 1: Đổ khoảng 400 - 500 ml nước vào lòng nồi cơm điện. Lưu ý canh lượng nước phù hợp để nước không chạm tới đáy xửng hấp, tránh tình trạng nước sôi tràn lên làm bánh ngấm nước và bị nhão.

Bước 2: Bấm hoặc gạt nút Cook để đun sôi nước.

Bước 3: Lót giấy nến hoặc quét một lớp dầu ăn mỏng lên bề mặt xửng hấp để bánh không bị dính. Xếp bánh bao vào xửng, không đặt quá gần hay xếp chồng lên nhau để bánh có chỗ nở đều.

Bước 4: Khi nước sôi, bạn đặt xửng hấp vào nồi cơm điện, đậy chặt nắp và hấp trong thời gian từ 15 đến 20 phút.

Bước 5: Khi bánh chín, bạn mở hé nắp cho hơi nước thoát bớt ra rồi lấy bánh ra đĩa và thưởng thức.

Lưu ý

Để bánh bao hấp ngon hơn, quá trình hấp, bạn phải đậy nắp nồi thật kín. Nếu nồi dễ bị đọng nước ở nắp, bạn có thể dùng khăn sạch phủ lên trên miệng nồi trước khi đậy nắp.

Muốn vỏ bánh bao được trắng và mịn hơn, bạn có thể cho một chút giấm hoặc nước cốt chanh vào nồi nước hấp.