Lâm Đồng khai mạc hoạt động văn hóa dân gian Chăm tại xã Bắc Bình

Ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (ngồi giữa) và các đại biểu dự lễ khai mạc

Dự lễ khai mạc có ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; các vị chức sắc tôn giáo, trí thức, nghệ nhân người Chăm, cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn giáo 2 xã Hồng Thái và Bắc Bình cùng nhiều du khách.

Các chức sắc tôn giáo tham gia lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Ngọc Huy, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cho biết: Hằng năm, vào đầu tháng 7 Chăm lịch, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn giáo lại hân hoan đón mừng Lễ hội Katê, lễ hội truyền thống quan trọng, mang đậm bản sắc văn hóa và có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Ông Hoàng Ngọc Huy, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc

Đây là dịp để đồng bào Chăm cùng nhau thực hành, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tạo không gian để Nhân dân và du khách tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống của người Chăm.

Tiết mục văn nghệ múa Chăm đặc sắc

Vì vậy, các hoạt động văn hóa Chăm trong khuôn khổ Lễ hội Katê năm nay hướng đến việc các chức sắc thực hành nghi lễ, thế hệ trẻ thực hành chữ viết, cộng đồng thực hành văn hóa và công chúng được trực tiếp trải nghiệm di sản.

Tiết mục văn nghệ

Qua đó, từng bước xây dựng Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm trở thành địa điểm bảo tồn, giáo dục, trải nghiệm và quảng bá văn hóa Chăm, đồng thời góp phần kết nối bảo tàng với di tích, làng nghề, cộng đồng và hoạt động du lịch văn hóa.

Ban Tổ chức Lễ hội Katê tặng hoa cảm ơn các nghệ nhân người Chăm, trí thức và nhà tài trợ

Chương trình hoạt động văn hóa dân gian Chăm tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm năm 2026 được xây dựng với nhiều nội dung phong phú.

Các thiếu nữ Chăm bên tác phẩm văn hóa Chăm được trưng bày trước Trung tâm

Trong đó, có các hoạt động tiêu biểu như: nghi thức cúng Katê do ông Kadhar thực hiện tại gian chính điện; Hội thi viết chữ Chăm truyền thống; triển lãm chuyên đề “Sắc màu văn hóa Chăm”; tham quan Nhà trưng bày; trình diễn nghề gốm, nghề dệt và làm bánh gừng truyền thống của người Chăm; kết nối tour tham quan Đền thờ Pô Nit và làng gốm Chăm Bình Đức; tổ chức các trò chơi dân gian phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp Lễ hội Katê năm 2026.

Các đại biểu thắp hương đền thờ thần Shiva

Lễ hội Katê nhằm giới thiệu, quảng bá đến với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về giá trị, ý nghĩa và nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Chăm; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng và hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách. Bên cạnh đó, nâng tầm Lễ hội Katê trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Các nghệ nhân giới thiệu về nghề gốm truyền thống của người Chăm đến các thế hệ trẻ

Đặc biệt, hội thi viết chữ Chăm năm nay thu hút 30 học sinh lớp 5 đến từ các trường tiểu học thuộc 2 xã Hồng Thái và Bắc Bình. Đây là hoạt động thường niên, nhằm hiện thực hóa Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Katê của đồng bào Chăm giai đoạn 2025 - 2030.

Các em học sinh đang tham gia thi viết chữ Chăm

Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các học sinh rèn luyện, thể hiện khả năng viết chữ Chăm. Qua đó, góp phần giáo dục sự quý trọng, gìn giữ vẻ đẹp tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Hội thi thể hiện sự quan tâm của các đơn vị, trường học, giáo viên, phụ huynh đối với việc gìn giữ, phát triển văn hóa dân tộc Chăm.

Thế hệ trẻ xem các nghệ nhân người Chăm dệt vải bên khung cửi

Được biết, các hoạt động văn hóa dân gian Chăm sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/10/2026.

Học sinh trải nghiệm làm bánh gừng truyền thống

Học sinh tham quan Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm

Nghe các chức sắc, sư cả kể về lịch sử thần Shiva

Đây là đợt sinh hoạt trải nghiệm rất đáng quý dành cho học sinh

Các em học sinh xem triển lãm Sắc màu văn hóa Chăm