Khánh Hòa khai mạc Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I

Biểu diễn nhạc cụ Chăm chào mừng lễ khai mạc. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phát biểu khai mạc, ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Phước, Trưởng ban Tổ chức lễ hội nhấn mạnh, nghề gốm Bàu Trúc là một trong những nét đặc sắc của văn hóa Chăm, kết tinh tri thức, bàn tay tài hoa và tâm hồn của nhiều thế hệ nghệ nhân. Mỗi sản phẩm gốm không chỉ phục vụ đời sống mà còn lưu giữ ký ức, phong tục và bản sắc cộng đồng.

Ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Phước, phát biểu khai mạc lễ hội. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Năm 2022, nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là niềm tự hào của cộng đồng người Chăm, người dân Bàu Trúc và địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Thông qua lễ hội, Ninh Phước mong muốn đưa câu chuyện về nghề gốm, người làm gốm đến gần hơn với du khách, khơi dậy tình yêu và ý thức kế thừa nghề truyền thống trong thế hệ trẻ.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 12/10, gồm phần lễ và phần hội. Điểm nhấn phần lễ là nghi thức mở cửa đền thờ Pô Klong Can tại thôn Bàu Trúc, nhằm tưởng nhớ, tri ân vị tổ nghề đã truyền dạy nghề làm gốm cho đồng bào Chăm.

Một góc không gian triển lãm hình ảnh làng gốm Bàu Trúc thu hút đông du khách đến tham quan. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phần hội có nhiều hoạt động trải nghiệm, quảng bá văn hóa và du lịch như triển lãm nghệ thuật làm gốm, trải nghiệm dệt thổ cẩm cùng nghệ nhân, tham quan làng nghề và các điểm du lịch bằng công nghệ thực tế ảo (VR), chương trình “Một ngày làm nghệ nhân gốm Bàu Trúc” dành cho du khách, người dân và học sinh. Bên cạnh đó là hội chợ ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Người dân và du khách tham quan nơi trưng bày sản phẩm gốm Bàu Trúc trong khuôn viên tổ chức lễ hội.

Lễ hội góp phần tôn vinh giá trị di sản, kết nối văn hóa với du lịch, tạo thêm động lực để nghề gốm Bàu Trúc tiếp tục được gìn giữ và phát triển.