Bền chặt nghĩa tình quân dân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Quan tâm, chăm lo đồng bào Khmer

Dịp này, Công an Cà Mau thành lập các đoàn công tác đến thăm, chúc mừng, tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, 28 điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer và 360 người có uy tín trong đồng bào Khmer.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an Cà Mau chúc mừng lễ Sene Dolta chùa Dì Quán, xã Ninh Quới.

Tại các chùa Dì Quán (xã Ninh Quới), Ngan Dừa (xã Hồng Dân) và KosThum (xã Ninh Thạnh Lợi), Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đến các vị Thượng tọa, Ban Quản trị, chức sắc, chức việc và đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng dành nhiều thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất liên quan đến đời sống đồng bào, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và công tác gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an Cà Mau chúc mừng lễ Sene Dolta chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân.

Đồng chí Giám đốc Công an Cà Mau mong muốn các vị chức sắc, chức việc, sư sãi và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an với đồng bào; tích cực tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn ANTT địa phương.

Đặc sắc các tiết mục văn nghệ giao lưu của cán bộ Công an với đồng bào Khmer tại chùa Rạch Giồng, xã Hồ Thị Kỷ.

Lan tỏa văn hóa, sẻ chia với cộng đồng

Công an Cà Mau phối hợp Sở VH-TT&DL đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tại chùa Rạch Giồng (xã Hồ Thị Kỷ) và chùa Kosđôn (xã Vĩnh Phước), đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của đồng bào trong dịp lễ.

Phòng An ninh nội địa Công an Cà Mau tặng quà Ban Quản trị chùa Rạch Giồng, xã Hồ Thị Kỷ nhân lễ Sene Dolta 2026.

Các đêm giao lưu diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục ca, múa và biểu diễn nghệ thuật Dù Kê đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Khmer; xen kẽ là những tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, tình đoàn kết giữa các dân tộc và sự gắn bó giữa Công an với nhân dân.

Thông qua hoạt động giao lưu, những giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa, góp phần tăng cường sự giao lưu, hiểu biết, gắn kết giữa Công an với các vị sư sãi, đồng bào Khmer và nhân dân địa phương.

Ban tổ chức trao quà tặng hộ dân, học sinh khó khăn xã Hồ Thị Kỷ.

Công an phường Giá Rai thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.

Dịp này, Công an Cà Mau cùng nhà hảo tâm trao 40 suất quà, 10 nồi cơm điện và 10 chiếc xe đạp tặng gia đình khó khăn, học sinh nghèo hiếu học.

Công an xã Vĩnh Mỹ tặng quà chùa Đìa Chuối nhân dịp lễ Sene Dolta 2026.

Tại cơ sở, Công an xã, phường tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các chùa, người có uy tín và gia đình đồng bào Khmer khó khăn. Tại các xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Mỹ, Hưng Hội, Long Điền, phường Vĩnh Trạch và phường Giá Rai… cán bộ chiến sĩ tổ chức thăm hỏi, trao quà, động viên các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín, đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta vui tươi, an toàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Quách Phẩm hướng dẫn đồng bào Khmer hưởng ứng Ngày chuyển đổi số.

Các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng lễ Sene Dolta là việc làm cụ thể của Công an Cà Mau trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và đồng hành của lực lượng Công an với cộng đồng.

Phòng An ninh nội địa thăm hỏi, chúc mừng lễ Sene Dolta chùa Rạch Cui, xã Khánh Bình.

Thông qua việc phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, sư sãi và người có uy tín, Công an Cà Mau tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó với đồng bào Khmer, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững chắc.