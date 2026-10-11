Lan tỏa thông điệp sống khỏe, nói không với khói thuốc từ giải chạy cộng đồng

Giải chạy thu hút gần 2.000 người đăng ký tham gia. (Ảnh: BTC cung cấp)

Hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức giải “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, về tác hại của thuốc lá, sử dụng thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và hướng tới một tương lai xanh.

Thông điệp của chương trình được cô đọng trong tinh thần: “Không khói thuốc-Không gian sống lành mạnh-Tương lai khỏe mạnh".

Đồng hành cùng chương trình là nhiều nghệ sĩ, người đẹp, ca sĩ, MC được công chúng yêu mến như Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương, Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo Vũ Hương Giang, Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng, diễn viên Thanh Hương, Hoa hậu Phạm Thị Ngọc Thanh, Hoa hậu Doanh nhân Phạm Bích Thủy, nhà văn Hoàng Anh Tú, ca sĩ Trang Anh, Á vương Du lịch Minh Tuấn...

Giải chạy được tổ chức như một ngày hội thể thao-văn hóa dành cho cộng đồng, đề cao tinh thần gắn kết, rèn luyện sức khỏe và sự đồng hành của các thành viên trong gia đình. Giải thưởng của chương trình gồm các hạng mục Nhất, Nhì, Ba dành cho nam và nữ, cùng giải tập thể dành cho đội có đông vận động viên tham gia nhất, với nhiều phần quà hấp dẫn như điều hòa Casper, tivi, đồng hồ đeo tay, voucher tắm Osen…

Bên cạnh đó, Ngày hội Phụ nữ khỏe đẹp và Hành trình xanh diễn ra từ ngày 8 đến 12/10 với trên 60 thương hiệu, sản phẩm uy tín dự kiến tham gia trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm, mang đến cơ hội để phụ nữ, cộng đồng tìm hiểu, lựa chọn các sản phẩm an toàn, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và bền vững.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu.

Theo Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), khói thuốc gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hút thuốc thụ động có thể làm tăng nguy cơ mắc khoảng 25 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 50% trẻ em trên thế giới thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc; phơi nhiễm khói thuốc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, hen suyễn, viêm tai giữa và có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi người mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của các thế hệ. Vì vậy, cần có sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, cơ quan, đơn vị để phụ nữ có điều kiện tham gia và duy trì tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Cùng với rèn luyện thể chất, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc cần trở thành hành động tự giác của mỗi người. Không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và không gian chung; tôn trọng sức khỏe của người xung quanh; chủ động giữ gìn môi trường sống sạch đẹp là những việc thiết thực có thể thực hiện ngay.

Ông Phí Quốc Thuyên, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam và bà Nguyễn Thị Đào Phương, Đại diện truyền thông, Casper Việt Nam, trao giải Nhất cho vận động viên nữ.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ và gia đình tích cực rèn luyện sức khỏe, gắn hoạt động thể dục, thể thao với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng gia đình và cộng đồng không khói thuốc".

Thông qua giải chạy, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa lối sống năng động, nâng cao ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá và cùng cộng đồng xây dựng môi trường sống trong lành, an toàn cho phụ nữ, trẻ em và mỗi gia đình, hướng tới một tương lai khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và bà Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế, lên trao giải Nhất cho vận động viên nam.

Ở nội dung nam, giải Nhất thuộc về vận động viên Chu Hải Đăng; giải Nhì thuộc về vận động viên Nông Quốc Trung, giải Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Tùng Lưu.

Ở nội dung nữ, giải Nhất thuộc về vận động viên Hàn Thị Bích Thư; giải Nhì thuộc về vận động viên Giàng Thị Lan; giải Ba thuộc về vận động viên Khuất Phương Anh.

Bên cạnh các giải cá nhân, Giải tập thể được trao cho Học viện Cảnh sát nhân dân, là đơn vị có đông vận động viên tham gia nhất.

Một số hình ảnh tại giải chạy: