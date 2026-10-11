Hấp dẫn giải trình diễn lái xe ô tô - mô tô địa hình

Ngày 11/10, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Câu lạc bộ xe Bán tải Địa hình Việt Nam (PVC) khai mạc Giải trình diễn lái xe ô tô - mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ V.

Các vận động viên thi đấu ở nội dung đua xe mô tô. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10, giải đấu thường niên này thu hút gần 100 vận động viên đua xe ô tô, mô tô địa hình đến từ các câu lạc bộ xe địa hình trên toàn quốc tham gia thi đấu ở 2 nội dung: trình diễn, đua xe ô tô địa hình đối kháng và trình diễn, đua xe mô tô hạng chuyên nghiệp và mở rộng. Giải đấu nhằm lựa chọn vận động viên đạt thành tích cao để bồi dưỡng, tham gia các giải đấu trong khu vực và quốc tế.

Các vận động viên thi đấu ở nội dung đua xe ô tô địa hình. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt cho biết, giải không chỉ là hoạt động thể thao giàu tính mạo hiểm và hấp dẫn mà còn là dịp để tuổi trẻ thể hiện bản lĩnh, khát vọng chinh phục, tinh thần xung kích sáng tạo. Thông qua sự kiện góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh, mảnh đất, con người, văn hóa Tuyên Quang, vùng đất "Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến" anh hùng, nơi biên cương địa đầu Tổ quốc đang vững bước trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Đây cũng là cơ hội để tỉnh thúc đẩy du lịch trải nghiệm, xây dựng thương hiệu địa phương, khẳng định vị thế của Tuyên Quang là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu bản sắc và đầy triển vọng.

Các vận động viên thi đấu ở nội dung đua xe ô tô địa hình. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào thể thao ô tô, mô tô địa hình phát triển lành mạnh; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn. Qua đó, khuyến khích cộng đồng người sử dụng xe địa hình phát huy khả năng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cứu hộ, từ thiện, hỗ trợ người dân tại những khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện giao thông khó khăn.