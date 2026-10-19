Yên Tử - chốn linh thiêng, nơi lưu dấu bước chân vĩ đại của bậc quân vương rũ bỏ hoàng bào khoác áo cà sa. Giữa bốn bề mây phủ chùa Đồng, tiếng mõ từ quy hòa cùng tiếng gió, lòng người như được gột rửa sạch bụi trần.

Bài thơ là tiếng lòng tịch mịch, là phút giây tâm đắm mình trong cõi an nhiên giữa đỉnh non cao.

(Ảnh: Internet)

Bạch Vân mây phủ đỉnh Tượng Sơn,

Lối cũ thiền sư mãi vẫn còn.

Vua Trần rũ áo rời ngai ngọc,

Khoác áo cà sa, nhẹ tâm hồn.

Giải Oan suối chảy rửa lòng thương,

Am Lò Rèn cũ đượm khói hương.

Hòn Ngọc trầm tư niềm tịch mịch,

Đá mòn in dấu bước thời gian.

Huệ Quang Kim Tháp đứng uy nghiêm,

Nơi gửi tro táng bậc tổ hiền.

Hoa Yên khói quyện mờ sương phủ,

Nhắc nhở người về cội vĩnh hằng.

Đường lên đỉnh dốc khuất ngàn cây,

Tiếng mõ từ quy vọng hướng này.

Đời người hư ảo như làn khói,

Rũ hết niềm riêng, gió thoảng lay.

Chùa Đồng sừng sững giữa trời mây,

Đài sen thiên tạo tọa chốn này.

Bốn bề gió lộng sương nhòa nhạt,

Ngỡ ngàng cảnh Phật, tâm nhẹ bay.

Soi lại lòng mình giữa đỉnh cao.

Tự tại như mây, vượt sóng trào.

Non thiêng một thuở về chiêm bái,

Bụi trần rũ sạch, dạ thanh tao!

Tác giả: Đặng Việt Thủy