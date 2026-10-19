Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng sẵn sàng tham dự cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026

Ngày 19.10, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, cho biết Nhà hát đã chuẩn bị sẵn sàng chương trình hòa tấu và độc tấu nhạc cụ dân tộc để tham dự “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2026” do Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức.

Theo kế hoạch, chương trình gồm 8 tiết mục, trong đó có 3 tiết mục hòa tấu và 5 tiết mục độc tấu. Các tác phẩm được xây dựng trên nền tảng âm nhạc Tuồng, Dân ca và Bài Chòi, kết hợp khai thác chất liệu truyền thống với những sáng tạo mang hơi thở đương đại.

Việc tham gia cuộc thi góp phần khẳng định vị thế, phong cách nghệ thuật riêng biệt và năng lực chuyên môn của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng trên bản đồ âm nhạc dân tộc toàn quốc

Ở phần hòa tấu, bên cạnh một bản nhạc truyền thống từ nghệ thuật Tuồng hoặc Dân ca, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng dự kiến giới thiệu hai tác phẩm Về xứ Quảng và Ra khơi. Nếu Về xứ Quảng mở ra hành trình âm nhạc khám phá không gian văn hóa xứ Quảng, thì Ra khơi mang tinh thần mạnh mẽ, khắc họa ý chí và khát vọng vươn lên của con người miền Trung.

Năm tiết mục độc tấu gồm đàn tranh do nghệ sĩ Lê Thị Vui biểu diễn, đàn nguyệt do nghệ sĩ Bùi Khắc Huy thể hiện, đàn nhị do nghệ sĩ Nguyễn Lưu đảm nhiệm, độc tấu trống của nghệ sĩ Trần Công Bình và đàn bầu do nghệ sĩ Nguyễn Thanh Phương biểu diễn.

Mỗi tác phẩm khai thác một lát cắt văn hóa, đời sống và tâm hồn con người xứ Quảng. Lễ cầu ngư tái hiện tín ngưỡng dân gian của cư dân miền biển, gửi gắm ước vọng về những chuyến ra khơi bình an, mùa biển thuận lợi. Mẹ và dòng sông qua tiếng đàn bầu sâu lắng khắc họa hình ảnh người mẹ tảo tần, giàu đức hy sinh và tình yêu thương.

Trong khi đó, Lời ru sông Hoài gợi vẻ đẹp trầm mặc, thơ mộng của dòng sông Hoài, biểu tượng của phố cổ Hội An; Hương quê đưa người nghe trở về với những cánh đồng, dòng sông và ký ức làng quê miền Trung. Điệu Chòi nhớ thương khai thác âm hưởng nghệ thuật Bài Chòi, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa dân gian gần gũi, đậm tình quê.

Xuyên suốt chương trình là âm hưởng nghệ thuật Tuồng, những làn điệu Dân ca khu V và nghệ thuật Bài Chòi, được thể hiện qua tiếng trống, đàn bầu, đàn tranh, đàn nhị và đàn nguyệt. Sự kết hợp giữa các chất liệu truyền thống và cách thể hiện mới hướng đến tạo nên một không gian âm nhạc vừa giàu bản sắc, vừa gần gũi với công chúng hôm nay.

Các nghệ sĩ, nhạc công đang tích cực tập luyện

Theo bà Nguyễn Thị Hương, việc tham gia cuộc thi không chỉ nhằm khẳng định năng lực chuyên môn, phong cách nghệ thuật của Nhà hát mà còn là dịp để các nghệ sĩ, nhạc công nâng cao kỹ thuật biểu diễn, khả năng phối hợp và bản lĩnh sân khấu. Quá trình tập luyện, dàn dựng cũng giúp đơn vị phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng lực, tạo nguồn kế cận cho nghệ thuật âm nhạc truyền thống.

Đáng chú ý, chương trình được xác định không chỉ phục vụ cuộc thi mà còn có thể trở thành nguồn tiết mục chất lượng để Nhà hát sử dụng trong các hoạt động biểu diễn, phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn và khách du lịch tại địa phương. Qua đó, đơn vị kỳ vọng góp phần đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ, nâng cao nhận thức về giá trị di sản và khơi dậy tình yêu đối với nhạc cụ dân tộc.

Chương trình do nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thành Nam sáng tác và dàn dựng; nghệ sĩ Nguyễn Tình cố vấn bài bản âm nhạc Dân ca truyền thống.

Theo thông tin từ ban tổ chức, “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026” dự kiến diễn ra thành hai đợt: đợt 1 từ ngày 24 - 31.10.2026 tại tỉnh Lâm Đồng; đợt 2 từ ngày 6 - 14.11.2026 tại tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc thi là hoạt động chuyên môn nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị âm nhạc dân gian, truyền thống; tạo cơ hội để nghệ sĩ, giảng viên, học viên và sinh viên chuyên ngành nhạc cụ dân tộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ biểu diễn. Qua đó, góp phần phát hiện tài năng, thúc đẩy sự kế thừa và phát triển bền vững của âm nhạc truyền thống Việt Nam trong đời sống đương đại.