An Giang: Tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời lan tỏa tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với những người mẹ đã hiến dâng những người thân yêu nhất cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu ở xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, tại mỗi nơi đến, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe những tâm tư của các mẹ; đồng thời trao tặng những phần quà thiết thực, gửi gắm tình cảm chân thành và sự quan tâm sâu sắc.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh An Giang thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thi ở xã Hòa Hưng.

Những lời thăm hỏi ân cần, những cái nắm tay trìu mến tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, như lời tri ân gửi đến những người mẹ đã âm thầm chịu đựng mất mát, hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay.