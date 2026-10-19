Người dân TP.HCM dùng ống nhòm dõi theo vòm cầu lá dừa 3.400 tấn

Người dân đội mưa ngắm vòm cầu lá dừa 3.400 tấn về Bến Bạch Đằng Đoàn tàu lai dắt tổ hợp nặng khoảng 3.400 tấn về đến Bến Bạch Đằng chiều 19/10. Nhiều người dân mặc áo mưa, che dù đến xem công trình sắp hợp long.

Gần 11h ngày 19/10, đoàn tàu lai dắt chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cùng hệ khung đỡ đi qua cầu Phú Mỹ, tiếp tục hành trình hướng về trung tâm TP.HCM.

Hình ảnh vòm thép lá dừa nước chậm rãi tiến về trung tâm thu hút sự chú ý của người dân, tạo nên không khí háo hức trên bờ. Một số người tranh thủ lưu lại khoảnh khắc nhịp cầu tương lai được đưa về thành phố.

Một số người dân sử dụng ống nhòm quan sát tàu chở cầu lá dừa đi ngang qua cầu Phú Mỹ.

Khi đoàn tàu đi ngang khu vực trước cổng Tập đoàn VNG, đại diện đơn vị cùng nhân viên háo hức thả bóng bay và bắn pháo chào mừng nhịp cầu lá dừa tiến về trung tâm TP.HCM.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VNG, dùng điện thoại ghi lại đoàn tàu chở vòm cầu lá dừa lướt qua trước cổng công ty.

Khối vòm thép hình lá dừa nước nổi bật giữa sông Sài Gòn, được các tàu phối hợp lai dắt, điều chỉnh hướng di chuyển.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ về khu vực Bến Bạch Đằng trong chiều cùng ngày, neo chờ phía bờ Thủ Thiêm để chuẩn bị hợp long nhịp chính vào ngày 21/10.

Đây là chặng thứ hai trong hành trình vận chuyển khoảng 124 km đường thủy, đưa kết cấu từ cảng Đông Xuyên, khu vực Vũng Tàu, về công trường. Đoàn khởi hành sáng 18/10, neo nghỉ qua đêm tại phao SR05 trên luồng Soài Rạp trước khi tiếp tục di chuyển vào sáng 19/10.

Tổ hợp được vận chuyển gồm vòm thép nhịp chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung đỡ khoảng 2.000 tấn. Nhịp chính dài khoảng 187 m, có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của Nam Bộ. Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn khởi công tháng 3/2025, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ.

Công trình dài khoảng 720 m, mặt cầu rộng 6-11 m, kết nối khu vực công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tạo thêm không gian đi bộ, tham quan và sinh hoạt công cộng cho người dân, du khách.