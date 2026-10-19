Duyên dáng áo dài nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Những tà áo dài với nhiều màu sắc nổi bật bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Áo dài truyền thống được nhiều người lựa chọn khi đến hồ Hoàn Kiếm chụp ảnh trong những ngày cận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Áo dài truyền thống tạo nên nét duyên dáng giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Người dân, du khách tranh thủ ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Người dân, du khách tranh thủ ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Tranh thủ thời tiết đẹp, ghi lại những khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm trong không khí hướng tới 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Phụ nữ cùng áo dài truyền thống tạo nên nét duyên dáng giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Người dân, du khách tranh thủ ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Giới trẻ thích thú vui chơi, chụp ảnh quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm trong những ngày Hà Nội có thời tiết đẹp. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)