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Duyên dáng áo dài nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Giữa những ngày Thu Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến dạo phố cũng như lưu giữ những khoảnh khắc đẹp hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Báo VietnamPlus
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Những tà áo dài với nhiều màu sắc nổi bật bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Những tà áo dài với nhiều màu sắc nổi bật bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Áo dài truyền thống được nhiều người lựa chọn khi đến hồ Hoàn Kiếm chụp ảnh trong những ngày cận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Áo dài truyền thống được nhiều người lựa chọn khi đến hồ Hoàn Kiếm chụp ảnh trong những ngày cận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Áo dài truyền thống tạo nên nét duyên dáng giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Áo dài truyền thống tạo nên nét duyên dáng giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Người dân, du khách tranh thủ ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Người dân, du khách tranh thủ ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Người dân, du khách tranh thủ ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Người dân, du khách tranh thủ ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Tranh thủ thời tiết đẹp, ghi lại những khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm trong không khí hướng tới 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Tranh thủ thời tiết đẹp, ghi lại những khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm trong không khí hướng tới 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Phụ nữ cùng áo dài truyền thống tạo nên nét duyên dáng giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Phụ nữ cùng áo dài truyền thống tạo nên nét duyên dáng giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Người dân, du khách tranh thủ ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Người dân, du khách tranh thủ ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Giới trẻ thích thú vui chơi, chụp ảnh quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm trong những ngày Hà Nội có thời tiết đẹp. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Giới trẻ thích thú vui chơi, chụp ảnh quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm trong những ngày Hà Nội có thời tiết đẹp. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/duyen-dang-ao-dai-nhan-ngay-phu-nu-viet-nam-2010-post1142885.vnp