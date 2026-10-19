Tuần phim Italia 2026 mở rộng cơ hội giao lưu điện ảnh tại Việt Nam

Phát biểu tại họp báo ngày 19-10, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

“Điện ảnh Italia có một lịch sử đáng tự hào và vẫn tiếp tục phát triển. Tuần phim là cơ hội để khán giả Việt Nam khám phá những ý tưởng, tài năng và câu chuyện mới của Italia đương đại,” ông chia sẻ.

Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta tại buổi họp báo Tuần phim Italia tại Việt Nam 2026. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Được tổ chức trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia thiết lập năm 2013, tuần phim năm nay giới thiệu sáu tác phẩm: La grazia, Diamonds, Primavera, Maestro, Sweetheart và Le città di pianura.

Trong đó, năm phim ra mắt năm 2025, một phim ra mắt năm 2024. Các suất chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở Hà Nội diễn ra từ ngày 27-10 đến 1-11; chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bắt đầu muộn hơn một tuần. Toàn bộ suất chiếu đều miễn phí.

Cản trong một bộ phim tại Tuần phim Italia tại Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Năm 2015, Đại sứ quán Italia tổ chức Moviemov – Liên hoan phim Italia lần đầu tại Việt Nam. Năm 2018, Tuần lễ phim Italia diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20 đến 23-9, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Italia. Các kỳ Liên hoan phim Italia năm 2023, 2024 và 2025 tiếp tục giới thiệu những tác phẩm đương đại đến khán giả Việt Nam.

Tuần phim Italia hứa hẹn mang đến khán giả Việt Nam những tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Quyết định trở lại hình thức chiếu miễn phí được đưa ra sau đợt thử nghiệm bán vé năm 2025. Theo đại diện ban tổ chức, việc thu phí khi đó nhằm đánh giá tác động đến lượng khán giả và thành phần người xem, thay vì tạo doanh thu. Dù khoản thu giúp bù đắp một phần chi phí thuê rạp, số lượng khán giả không thay đổi đáng kể. Thậm chí, có người mua vé nhưng không đến xem, khiến những người thực sự muốn thưởng thức phim không còn cơ hội mua vé.

Từ kết quả này, ban tổ chức quyết định ưu tiên hình thức vào cửa tự do, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận những tác phẩm điện ảnh Italia đương đại vốn ít xuất hiện tại các rạp chiếu ở Việt Nam.

Trang Đào, nhà làm phim và đồng sáng lập Doc Cicada, xưởng phim tài liệu tại Hà Nội hoạt động cùng Flâneur Films, đánh giá cao việc đưa điện ảnh Italia đến gần hơn với công chúng Việt Nam. “Muốn xem phim Italia, nhiều khi người làm phim phải tự tìm kiếm trên mạng hoặc đến các liên hoan phim. Vì vậy, những tuần phim như thế này rất quý, bởi khán giả đại chúng cũng có cơ hội tiếp cận điện ảnh Italia”, cô nói.

Điện ảnh mở lối giao lưu nghề nghiệp

Đạo diễn Antonio Termenini, Giám đốc nghệ thuật Tuần phim Italia tại Việt Nam và Giám đốc Liên hoan phim châu Á tại Rome, tham gia họp báo online.

Theo đạo diễn Antonio Termenini, Giám đốc nghệ thuật Tuần phim Italia tại Việt Nam và Giám đốc Liên hoan phim châu Á tại Rome, sáu tác phẩm được lựa chọn phản ánh những góc nhìn khác nhau của điện ảnh Italia đương đại. Ban tổ chức mong muốn “giới thiệu những bộ phim của cả các đạo diễn đã thành danh lẫn những tài năng mới”.

Mở màn là La grazia của Paolo Sorrentino, phim khai mạc Liên hoan phim Venice năm 2025, với Toni Servillo vào vai Tổng thống Italia giằng co giữa trách nhiệm công vụ và đời sống riêng. Diamonds của Ferzan Özpetek khai thác câu chuyện về phụ nữ và quan hệ gia đình, còn Primavera của Damiano Michieletto kể về một nữ nhạc công trẻ trong trại trẻ mồ côi thế kỷ XVIII.

Ba tác phẩm còn lại khai thác những mối quan hệ và trải nghiệm ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Maestro xoay quanh một huấn luyện viên quần vợt lớn tuổi và tay vợt trẻ; Sweetheart của Margherita Spampinato kể về cậu bé lớn lên bên bà; trong khi Le città di pianura của Francesco Sossai theo chân hai người đàn ông trung niên ở vùng Veneto, đối diện cảm giác thất bại và mất phương hướng.

Nguyễn Lê Hoàng Việt - đạo diễn, nhà sản xuất và giám tuyển phim. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Chia sẻ với Báo Hànộimới, đạo diễn, nhà sản xuất Nguyễn Lê Hoàng Việt, người đang phát triển dự án phim đầu tay, cho rằng tuần phim là dịp tìm hiểu cách các nhà làm phim Italia xử lý câu chuyện và hình ảnh. Anh đặc biệt yêu thích Paolo Sorrentino qua tác phẩm The Great Beauty.

“Được xem phim của một đạo diễn đương đại mà mình yêu thích giúp khơi lại cảm hứng sáng tạo, nhất là khi tôi đang phát triển dự án phim đầu tay”, Việt chia sẻ.

Bên cạnh tác phẩm của Sorrentino, anh quan tâm đến cách các đạo diễn trẻ xây dựng phim đầu tay, trong đó có Sweetheart, để tìm thêm gợi ý cho dự án của mình.

Nhà làm phim Trang Đào. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Với Trang Đào, Diamonds gây chú ý bởi câu chuyện đặt những phụ nữ làm nghề phục trang ở vị trí trung tâm. Cô muốn tìm hiểu cách một đạo diễn nam thể hiện thế giới của những nhân vật nữ. Trong khi đó, Le città di pianura thu hút sự quan tâm của cô qua hình ảnh những người đàn ông trung niên vẫn loay hoay trước các lựa chọn trong cuộc đời.

Năm nay, đạo diễn Antonio Termenini, người từng dẫn dắt các buổi hỏi đáp và hội thảo trong những tuần phim trước, không thể đến Việt Nam vì lý do sức khỏe. Sự vắng mặt của ông phần nào hạn chế cơ hội giao lưu trực tiếp với chuyên gia điện ảnh Italia, điều mà các nhà làm phim trẻ Việt Nam mong muốn bên cạnh việc thưởng thức tác phẩm.

Ban tổ chức dự kiến tổ chức một số buổi trao đổi với chuyên gia và nhà làm phim Việt Nam để duy trì hoạt động thảo luận quanh các bộ phim. Lịch chiếu cùng thông tin giao lưu tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cập nhật trên Facebook và Instagram của Tổng lãnh sự quán Italia tại thành phố.

Về lâu dài, đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt mong muốn có thêm các buổi gặp gỡ đạo diễn, đoàn phim và chương trình trao đổi dành cho nhà làm phim trẻ. Anh cũng đề xuất giới thiệu nhiều phim Việt Nam hơn tại Italia, để khán giả hai nước có thêm cơ hội tìm hiểu điện ảnh của nhau và mở rộng hợp tác nghề nghiệp.