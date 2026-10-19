Hội thi 'Phụ nữ Công an Sơn La tự tin tỏa sáng' năm 2026

Các đại biểu dự Hội thi

Các đội thi tranh tài trình diễn trang phục áo dài, trang phục dân tộc

Tham gia hội thi có 13 đội, đại diện cho các hội phụ nữ cơ sở trực thuộc Công an tỉnh và các cụm chi hội phụ nữ Công an xã, phường. Các đội tranh tài ở 3 phần thi: trình diễn trang phục áo dài, trang phục dân tộc; tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và thi tài năng.

Các đội thi tranh tài Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp

Các đội thi tranh tài ở phần thi tài năng

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Hội Phụ nữ cơ sở khối An ninh nhân dân; 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội thi

Ban tổ chức trao giải nhì cho các đội thi

Ban tổ chức trao giải ba cho các đội thi

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các đội thi

Thông qua Hội thi, các cán bộ, hội viên được giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, trí tuệ, sự tự tin và tinh thần sáng tạo; góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và phong trào “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang - vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”./.