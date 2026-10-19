Hội thi 'Phụ nữ Công an Sơn La tự tin tỏa sáng' năm 2026
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày 19/10, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội thi “Phụ nữ Công an Sơn La tự tin tỏa sáng” năm 2026.
Tham gia hội thi có 13 đội, đại diện cho các hội phụ nữ cơ sở trực thuộc Công an tỉnh và các cụm chi hội phụ nữ Công an xã, phường. Các đội tranh tài ở 3 phần thi: trình diễn trang phục áo dài, trang phục dân tộc; tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và thi tài năng.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Hội Phụ nữ cơ sở khối An ninh nhân dân; 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc.
Thông qua Hội thi, các cán bộ, hội viên được giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, trí tuệ, sự tự tin và tinh thần sáng tạo; góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và phong trào “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang - vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”./.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/hoi-thi-phu-nu-cong-an-son-la-tu-tin-toa-sang-nam-2026-FxZ6EcjDg.html