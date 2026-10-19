Liên hoan nghệ thuật 'Chuyện thanh xuân' khơi nguồn sáng tạo từ thế hệ trẻ

Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” sẽ chính thức diễn ra từ ngày 5-17/12 tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 19/10, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội công bố Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” dành cho sinh viên đang theo học ngành sân khấu, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật và các hình thức nghệ thuật đương đại.

Nói về ý nghĩa chủ đề của liên hoan nghệ thuật, Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, cho hay tuổi trẻ đồng nghĩa với khát vọng, sự dấn thân và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.

“Những người làm văn học nghệ thuật và điện ảnh đang rất băn khoăn trước sự phát triển của AI. Vì vậy, chúng tôi cần sự nhiệt huyết của các bạn trẻ để có thể làm chủ AI và biến nó trở thành một công cụ hiệu quả trong tay mình. Chúng ta không được phép sợ hãi,” Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Như Lai nhấn mạnh.

Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội đứng ra tổ chức một liên hoan nghệ thuật sinh viên quy mô và toàn diện đến vậy.

Liên hoan sẽ là tấm gương phản chiếu những câu chuyện, nhận thức và góc nhìn đa chiều của người trẻ thông qua các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, hoạt hình; qua sân khấu kịch, nhạc kịch, kịch hát dân tộc, nghệ thuật múa; cũng như nhiếp ảnh và mỹ thuật. Nằm trong khuôn khổ liên hoan, các tác phẩm hội họa, mỹ thuật xuất sắc sẽ được tuyển chọn để tổ chức triển lãm quy mô vào tháng 12/2026.

Chia sẻ về tiêu chí đánh giá các tác phẩm dự thi trước làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, giảng viên Trần Quang Minh, Trưởng Khoa Điện ảnh khẳng định Ban Tổ chức không chấp nhận các sản phẩm được tạo nên bởi công nghệ AI.

“Chúng tôi đang chấm theo chuẩn phim ngắn truyền thống, tiêu chí sáng tạo dựa hoàn toàn vào các quy chuẩn kinh điển từ khâu bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Hội đồng chấm thi của khoa sẽ làm việc nghiêm ngặt để đảm bảo các bộ phim dự thi không sử dụng công nghệ AI,” giảng viên Trần Quang Minh nhấn mạnh.

Các giảng viên đại diện cho các khoa đào tạo của Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm đột phá đặc biệt của Liên hoan lần này nằm ở cơ chế kết nối và hỗ trợ sáng tạo từ nhà trường. Lần đầu tiên, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội chủ động tuyển chọn, kết nối những sinh viên xuất sắc ở các chuyên ngành khác nhau, để cùng trao đổi, xây dựng ý tưởng và triển khai tác phẩm chung.

Nhà trường trích một phần kinh phí hỗ trợ để các tài năng trẻ tự do thử nghiệm ngôn ngữ nghệ thuật. Hướng đi này không chỉ giúp sinh viên có điều kiện thực hành tốt nhất mà còn xóa bỏ rào cản giữa các ngành học, tạo tiền đề liên kết giữa điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh và truyền hình. Các sản phẩm này không chỉ phục vụ việc thi tốt nghiệp, mà sẽ là tiếng nói của giới trẻ, sẵn sàng tranh tài tại các liên hoan nghệ thuật trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng Liên hoan là cơ hội để phát hiện những tài năng mới cho đất nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, nguồn nhân lực làm nội dung đang rất cần. Những người làm nội dung đó trước hết phải xuất phát từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật. Liên hoan lần này cũng sẽ là bước khởi đầu để phát hiện, vun đắp những tài năng mới.

Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, bên cạnh những không gian sáng tạo ngoài xã hội, cần có những không gian sáng tạo thực chất ngay trong nhà trường dành cho sinh viên. Đó sẽ là nơi các sinh viên có thể trình bày ý tưởng, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật để tạo ra những tác phẩm mới. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch luôn sẵn sàng đồng hành để những tác phẩm tốt được quảng bá, có thể tham gia các triển lãm, liên hoan ở quy mô quốc gia, từ nhiếp ảnh, mỹ thuật đến sân khấu, điện ảnh.

Dịp này, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của nhà trường trong quá trình đổi mới hình ảnh, nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa nước nhà./.