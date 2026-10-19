Khắc họa vẻ đẹp người phụ nữ Việt qua vở diễn 'Người con gái Hà Nội'

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với lòng yêu nước, đức hy sinh, sự thủy chung và nghị lực vượt lên nghịch cảnh tiếp tục được tái hiện trên sân khấu Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Trong số những tác phẩm lấy hình tượng phụ nữ làm trung tâm, Người con gái Hà Nội của Nhà hát Kịch nói Quân đội gây chú ý với câu chuyện về một cô giáo sẵn sàng rời giảng đường, lên đường ra trận, giữ vững niềm tin, tình yêu trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Hình tượng cô giáo Mai khắc họa vẻ đẹp thanh lịch, giàu lý tưởng và nghị lực của người phụ nữ Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh

Người con gái Hà Nội (tác giả: PGS, TS. Tất Thắng; đạo diễn: NSND Lê Hùng) kể câu chuyện về cô giáo Mai, người con gái Hà Nội thanh lịch, nhân hậu, trí tuệ, giàu lý tưởng cách mạng. Khi Tổ quốc cần, Mai sẵn sàng gác lại công việc giảng dạy, rời Thủ đô lên đường vào chiến trường, góp sức bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Mai bị thương, mất một chân. Tuy nhiên, tổn thương thể chất không thể khuất phục ý chí của cô.

Trở về với công việc, Mai tiếp tục dạy học, truyền kiến thức cho các chiến sĩ trẻ, giúp họ có cơ hội trở về Hà Nội tham dự kỳ thi đại học. Ngoài ra, cô luôn giữ trọn tình cảm với Thanh - người yêu, người đồng đội, một bác sĩ quân y cùng cô đi qua năm tháng gian khó.

Thông qua nhân vật Mai, tác phẩm khắc họa hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, thanh lịch nhưng cũng rất kiên cường, giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng. Ở họ, tình yêu dành cho gia đình, người thân không tách rời tình yêu quê hương, đất nước. Ngay cả khi phải đối diện với mất mát, người phụ nữ vẫn tìm cách đứng dậy, tiếp tục sống có ích, giữ gìn những giá trị mình tin tưởng.

Theo Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội, Đại tá, NSƯT Lê Thị Mai Phương, tác phẩm không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của người con gái Thủ đô mà còn tái hiện tinh thần của nam thanh, nữ tú tuổi mười tám, đôi mươi, sẵn sàng rời giảng đường đại học cùng công việc quen thuộc để đến với chiến trường.

Chính sự kết hợp giữa nét thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội với phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ đã tạo nên sắc thái riêng cho tác phẩm. Qua đó, vở diễn nhắc nhớ về một thế hệ phụ nữ đã lựa chọn dấn thân vì đất nước, chấp nhận hy sinh dự định riêng để hướng tới mục tiêu lớn lao hơn.

Tác phẩm Người con gái Hà Nội được Nhà hát Kịch nói Quân đội đưa đi biểu diễn phục vụ bộ đội, nhân dân ở nhiều địa phương trên cả nước. Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội chia sẻ, vở diễn nhận được tình cảm của khán giả nhờ câu chuyện giàu ý nghĩa về lòng yêu nước, sự hy sinh, nghị lực sống.

Trong vở diễn, NSND Thu Quế đảm nhận vai người mẹ của bác sĩ Thanh. Các vai diễn còn lại có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ.

Việc kết hợp giữa nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và thế hệ kế tiếp góp phần tạo sự tiếp nối trong hoạt động biểu diễn, đồng thời mở ra cơ hội để gương mặt trẻ thử sức với các nhân vật có chiều sâu tâm lý, gắn với bối cảnh lịch sử.

Đại tá, NSƯT Lê Thị Mai Phương cho biết, các nghệ sĩ trẻ thể hiện sự tự tin, tâm huyết trong quá trình tập luyện, đồng thời chủ động xây dựng nét riêng cho từng nhân vật. Đây cũng là cách để thế hệ diễn viên hôm nay tiếp cận câu chuyện của quá khứ, từ đó truyền tải giá trị lịch sử và nhân văn đến khán giả đương đại.

Tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp mang đến 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, xiếc, kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Trong số đó, nhiều vở diễn lấy hình tượng người phụ nữ làm trung tâm, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về số phận, phẩm chất, vẻ đẹp của phái nữ trong những hoàn cảnh khác nhau.

Nếu Người con gái Hà Nội khắc họa người phụ nữ thời chiến với tinh thần dấn thân, lòng thủy chung, nghị lực vượt nghịch cảnh, thì những tác phẩm khác tại liên hoan cũng mở ra góc nhìn riêng về người phụ nữ trong đời sống, văn hóa Việt Nam.

Sự hiện diện của hình tượng này cho thấy sân khấu không chỉ là không gian tái hiện lịch sử mà còn là nơi lưu giữ ký ức, khơi gợi suy ngẫm về cuộc sống hôm nay.

Câu chuyện về cô giáo Mai không dừng lại ở việc ngợi ca phẩm chất của người phụ nữ trong chiến tranh. Nghị lực vươn lên sau mất mát, sự tận tâm với nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng vẫn là điều có ý nghĩa trong đời sống hiện đại.

Thông qua hình tượng ấy, vở diễn khắc họa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các thế hệ: biết yêu thương, giàu lòng nhân ái, kiên cường trước thử thách, luôn tìm cách khẳng định giá trị của bản thân.

Đây cũng là thông điệp mà sân khấu gửi đến công chúng, đặc biệt trong dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.