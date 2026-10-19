Toàn cảnh lai dắt nhịp cầu lá dừa nước 3.400 tấn vượt sóng về trung tâm TP.HCM

Video: Nhịp cầu ‘lá dừa nước’ được lai dắt về trung tâm TP.HCM.

Khoảng 14h10 ngày 19/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, có hình dáng tựa lá dừa nước, được lai dắt về khu vực Bến Bạch Đằng (TP.HCM), chuẩn bị cho công đoạn hợp long với phần cầu phía Thủ Thiêm, dự kiến vào ngày 21/10.

Trước đó, khoảng 8h ngày 18/10, đoàn phương tiện bắt đầu rời cảng Đông Xuyên, nơi đặt nhà máy gia công, lắp dựng kết cấu thép của Công ty Đại Dũng. Nhịp cầu cùng hệ khung đỡ có tổng trọng lượng hơn 3.400 tấn được đặt trên sà lan chuyên dụng, di chuyển qua nhiều tuyến sông, cửa biển để về trung tâm thành phố.

Theo kế hoạch, đoàn lai dắt đi khoảng 124 km đường thủy, qua vịnh Gành Rái, sông Dinh, sông Thị Vải, sông Lòng Tàu, sông Nhà Bè và sông Sài Gòn. Hành trình kéo dài qua hai ngày, với các mốc đáng chú ý như Cảng Quốc tế Long An, cầu Bình Khánh, cầu Phú Mỹ và khu vực Bến Nhà Rồng.

Rạng sáng 16/10, sau quá trình thi công và chuẩn bị tại cầu cảng, nhịp chính cầu đi bộ cùng hệ khung đỡ được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng. Các kỹ sư kiểm tra hệ thống khung đỡ, điểm tựa và những vị trí liên kết cố định trên boong, bảo đảm kết cấu ổn định trước khi vận chuyển.

Khoảng 8h ngày 18/10, sà lan chở nhịp chính bắt đầu tách khỏi cầu cảng. Các tàu lai phối hợp đưa phương tiện chuyển hướng ra luồng, mở đầu hành trình về khu vực Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm.

Đoàn vận chuyển gồm một tàu kéo công suất 5.000 mã lực dẫn đầu, hai tàu hỗ trợ điều chỉnh hướng và một tàu dự phòng. Các ca nô cảnh giới được bố trí phía trước, phía sau và hai bên đoàn lai dắt, phối hợp theo dõi tình hình tàu thuyền trên tuyến.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 16h cùng ngày, đoàn lai dắt đi ngang Cảng Quốc tế Long An. Từ khu vực cảng, cán bộ, nhân viên theo dõi và chào mừng khi sà lan chở nhịp cầu cùng các tàu lai đi qua.

Trong suốt hành trình, lực lượng chức năng phối hợp cảnh giới, điều tiết giao thông đường thủy. Các phương tiện khác được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5 km với đoàn, tạo hành lang di chuyển cho sà lan chở tổ hợp kết cấu dài 187 m. Sau khi đi qua khu vực Cảng Quốc tế Long An, đoàn tiếp tục di chuyển đến phao SR05 trên sông Soài Rạp để neo nghỉ qua đêm.

Khoảng 5h ngày 19/10, đoàn lai dắt rời vị trí neo nghỉ tại phao SR05, bắt đầu ngày di chuyển thứ hai. Các tàu lai đưa sà lan qua khu vực cảng Calofic, hướng đến cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đến khoảng 7h, tổ hợp kết cấu nặng hơn 3.400 tấn vượt qua cầu Bình Khánh. Hình dáng nhịp cầu tựa chiếc lá dừa nước nổi bật giữa sông Soài Rạp khi đi qua công trình giao thông này.

Sau khi vượt cầu Bình Khánh, đoàn tiếp tục hành trình về khu vực Rạch Phú Xuân. Đội vận hành duy trì liên lạc với lực lượng cảnh giới, cập nhật tình hình tàu thuyền phía trước để phối hợp điều chỉnh hướng đi theo luồng.

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Đưa vào khai thác năm 2009, cầu Phú Mỹ kết nối khu Nam TP.HCM với khu vực cảng Cát Lái và các tuyến giao thông đối ngoại. Đây là một trong những mốc đáng chú ý trên hành trình vận chuyển nhịp chính từ xưởng Đại Dũng về công trường.

Sau khi qua cầu Phú Mỹ, đoàn lai dắt tiếp tục di chuyển về phía trung tâm, đi ngang khu vực VNG Campus. Hoạt động chào mừng được tổ chức trên bờ khi sà lan chở nhịp chính đi qua.

Đến khoảng 14h10, nhịp cầu tiến vào khu vực trung tâm TP.HCM, đi qua Bến Nhà Rồng. Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển về Bến Bạch Đằng, nơi kết cấu thép được đưa đến để chuẩn bị cho công đoạn lắp dựng.

Khoảng 15h ngày 19/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cập khu vực Bến Bạch Đằng, kết thúc hành trình lai dắt từ cảng Đông Xuyên về trung tâm thành phố.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công ngày 30/4/2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Nutifood tài trợ. Công trình dài khoảng 720 m, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm.

Sau khi cập khu vực Bến Bạch Đằng, nhịp chính sẽ được chuẩn bị cho công đoạn hợp long với phần kết cấu phía Thủ Thiêm theo kế hoạch ngày 21/10. Đây là bước quan trọng trong quá trình thi công công trình cầu đi bộ kết nối hai bờ sông Sài Gòn.