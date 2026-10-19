Thủ tướng Liechtenstein tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Bất chấp địa hình hiểm trở, nhiều người vẫn tìm cách leo lên những khối đá chênh vênh cạnh vực sâu tại núi Đá Chồng, TP Quảng Ninh để chụp ảnh, quay clip. Đáng chú ý, khu vực này đã được cảnh báo nguy hiểm từ nhiều năm trước nhưng hoạt động leo núi tự phát vẫn tiếp diễn.