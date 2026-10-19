Văn hóa

Thủ tướng Liechtenstein tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 19/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas xem viết thư pháp tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas xem viết thư pháp tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hướng dẫn viên giới thiệu với Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas về Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hướng dẫn viên giới thiệu với Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas về Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nghe giới thiệu về 82 tấm bia Tiến sỹ trong Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nghe giới thiệu về 82 tấm bia Tiến sỹ trong Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas ghi lưu bút tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas ghi lưu bút tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nghe giới thiệu về 82 tấm bia Tiến sỹ trong Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nghe giới thiệu về 82 tấm bia Tiến sỹ trong Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-liechtenstein-tham-quan-van-mieu-quoc-tu-giam-post1142939.vnp