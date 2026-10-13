Ronaldo nguy cơ lỡ Cup C1 châu Á

Cristiano Ronaldo vừa ghi bàn giúp Al Nassr giành chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League Cup C1 châu Á mùa này, nhưng siêu sao Bồ Đào Nha đang đối diện nguy cơ vắng mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Á từ mùa tới. Nguyên nhân không xuất phát từ thành tích sân cỏ, mà liên quan đến cơ cấu sở hữu CLB.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ban hành quy định nhằm ngăn các CLB có chung chủ sở hữu tham dự cùng một giải đấu. Thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad từ mùa 2027-2028.

Cả 3 đội bóng hàng đầu Ả Rập Xê-út đều nằm dưới quyền kiểm soát của Quỹ đầu tư công (PIF). Trong đó, PIF sở hữu 100% cổ phần Al Ittihad, cùng 75% tại Al Nassr và Al Ahli. Đây là quỹ đang quản lý khối tài sản khoảng 900 tỷ USD.

Nếu cả 3 CLB cùng giành quyền dự AFC Champions League mùa tới, PIF sẽ phải giải quyết vấn đề sở hữu chung để đáp ứng quy định.

Một phương án được truyền thông đề cập là thoái vốn, chỉ giữ quyền kiểm soát một đội bóng. Nếu không đáp ứng điều kiện, Al Nassr có nguy cơ bị từ chối tham dự dù đủ thành tích chuyên môn.

Trường hợp của Al Hilal cho thấy một hướng giải quyết. PIF từng nắm 70% cổ phần CLB này, nhưng đã chuyển nhượng cho Kingdom Holding hồi tháng 4/2026. Ngoài các đội bóng Ả Rập Xê-út, quỹ còn sở hữu 85% cổ phần Newcastle tại Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo trong màu áo Al Nassr mùa giải 2026-2027. Ảnh: Al Nassr

Vấn đề trở nên đáng chú ý khi số suất dự AFC Champions League của Ả Rập Xê-út sẽ tăng từ 4 lên 5 kể từ mùa 2027-2028. Trong đó, 3 đội được vào thẳng vòng phân hạng, còn 2 đội phải bắt đầu từ vòng loại. Mùa này, họ có 4 đại diện gồm Al Nassr, Al Ahli, Al Hilal và Al Qadsiah.

Với tiềm lực tài chính mạnh, Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad đều có khả năng cạnh tranh vé dự giải. Tuy nhiên, việc cùng thuộc quyền kiểm soát của PIF khiến họ đứng trước nguy cơ không thể đồng thời góp mặt.

Thông tin này xuất hiện đúng lúc Ronaldo tìm lại niềm vui tại đấu trường châu lục. Rạng sáng 13/10 (giờ Hà Nội), tiền đạo 41 tuổi ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Neftchi của Uzbekistan, qua đó nâng thành tích sự nghiệp lên 981 bàn. Al Nassr giành 3 điểm đầu tiên tại vòng phân hạng, sau khi thua Al Ain 0-4 trong trận ra quân.

Kể từ khi Ronaldo gia nhập, Al Nassr vào tứ kết AFC Champions League mùa 2023-2024 và bán kết mùa 2024-2025. Mùa trước, họ phải xuống chơi ở Cup C2 châu Á, tiến đến chung kết nhưng thua Gamba Osaka 0-1.

Sau gần 4 năm tại giải Saudi Pro League, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng mới có một danh hiệu chính thức cùng Al Nassr là Saudi Pro League 2025-2026. Thành tích này khá khiêm tốn so với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của anh ở châu Âu, nơi CR7 từng 5 lần vô địch Champions League cùng Man Utd và Real Madrid.

Ronaldo cũng đang giữ kỷ lục ghi 140 bàn tại Champions League châu Âu, nhiều hơn Lionel Messi 11 bàn.