Sao Arsenal trải lòng về cú sút luân lưu đáng quên tại Champions League

Trung vệ Gabriel Magalhaes phát biểu tại buổi họp báo ngày 12/10, trước trận Arsenal tiếp Lille ở lượt 2 vòng phân hạng Champions League 2026-2027. Ảnh: David Price/Arsenal FC. Ảnh: Getty.

"Nếu có cơ hội thực hiện một quả 11m nữa, tôi vẫn sẽ bước lên nhận trách nhiệm", Gabriel Magalhaes khẳng định trong buổi họp báo ngày 12/10, trước trận Arsenal tiếp Lille ở lượt 2 vòng phân hạng Champions League 2026-2027.

Đây là lần hiếm hoi trung vệ người Brazil công khai nhắc lại khoảnh khắc đáng quên ở chung kết Champions League hồi tháng 5. Khi đó, Arsenal hòa PSG 1-1 sau 120 phút, trước khi thua 3-4 trong loạt luân lưu tại Budapest, Hungary.

Trung vệ 28 tuổi là người thực hiện lượt sút thứ 5 của Arsenal, trong tình thế đội bóng buộc phải ghi bàn để nuôi hy vọng. Tuy nhiên, cú đá của anh đưa bóng vọt xà, giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch và khiến thầy trò HLV Mikel Arteta lỡ cơ hội hoàn tất cú đúp danh hiệu.

"Tất nhiên tôi rất buồn. Không ai muốn đá hỏng luân lưu, nhưng tôi đã học được nhiều điều từ đó. Nếu có cơ hội khác, tôi vẫn sẵn sàng thực hiện", ngôi sao của Arsenal nói thêm.

Đáng chú ý, đó là lần đầu Gabriel thực hiện quả đá từ chấm 11m trong màu áo Arsenal. Sau trận đấu, HLV Arteta xác nhận học trò chủ động nhận trách nhiệm, trong bối cảnh những cầu thủ thường xuyên đá 11m như Bukayo Saka, Martin Odegaard và Kai Havertz đều đã rời sân.

Một trong những hình ảnh gây xúc động nhất sau trận chung kết là khoảnh khắc đội trưởng PSG tiến đến ôm và an ủi Gabriel thay vì lập tức ăn mừng cùng đồng đội. Hành động đẹp của trung vệ Brazil Marquinhos sau đó được Ban tổ chức trao giải Fair Play.

"Đồng đội đã giúp tôi rất nhiều. Sau đó, khi trở về đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, các cầu thủ và ban huấn luyện cũng dành cho tôi những lời động viên tích cực. Marquinhos đặc biệt giúp đỡ tôi, bởi thất bại trong loạt luân lưu ở một trận chung kết thực sự không dễ vượt qua", Gabriel chia sẻ.

Sự động viên ấy giúp trung vệ Arsenal lấy lại tinh thần, thay vì để cú sút hỏng trở thành nỗi ám ảnh. Anh tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hàng phòng ngự, đặc biệt khi William Saliba vắng mặt vì chấn thương.

Trận tiếp Lille lúc 2h ngày 14/10 (giờ Hà Nội) cũng mang ý nghĩa riêng với Gabriel, bởi đây là đội bóng giúp anh tạo dựng tên tuổi tại châu Âu trước khi gia nhập Arsenal năm 2020.

"Đó sẽ là ngày rất đặc biệt với tôi. Tôi dành nhiều tình cảm cho Lille và rất vui khi có cơ hội gặp lại họ", Gabriel nói.