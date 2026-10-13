Ronaldo vẫn là số một, nhưng không còn ở Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo rời đợt tập trung tuyển Bồ Đào Nha trong tranh cãi với HLV Jorge Jesus. Vài ngày sau, anh trở lại Saudi Arabia và ngay lập tức ghi bàn cho Al Nassr, trong bầu không khí hoàn toàn khác: được CĐV giăng biểu ngữ “Greatness Is Earned”, hô tên trên khán đài và tiếp tục tôn vinh như biểu tượng lớn nhất đội bóng.

Hai hình ảnh ấy cho thấy vị thế rất khác của Ronaldo ở hai nơi. Tại tuyển Bồ Đào Nha, anh đang bị đặt trong câu hỏi về vai trò, thời lượng thi đấu và giới hạn của một huyền thoại 41 tuổi. Ở Riyadh, Ronaldo vẫn là thủ quân, trung tâm chuyên môn lẫn truyền thông và gần như không có dấu hiệu bị thu hẹp ảnh hưởng.

Một nơi đặt câu hỏi, một nơi tiếp tục tôn vinh

Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha sau bất đồng với Jorge Jesus về cách sử dụng anh. Tiền đạo 41 tuổi sau đó cho biết HLV trưởng không giữ đúng những gì hai bên đã trao đổi trước đó, dù anh vẫn để ngỏ khả năng trở lại đội tuyển.

Ngay trận đầu trở lại Al Nassr, Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Al Diriyah, nâng tổng số bàn trong sự nghiệp lên 980. Trên khán đài, CĐV chủ nhà giăng biểu ngữ “Greatness Is Earned” như một lời khẳng định vị thế của CR7.

Ba ngày sau, anh tiếp tục ghi bàn ở AFC Champions League Elite, chạm mốc 981 bàn và chỉ còn cách cột mốc 1.000 đúng 19 pha lập công. Cùng thời điểm, Ronaldo còn có những cử chỉ thể hiện sự gắn bó với Saudi Arabia, trong đó có việc hôn biểu tượng trên áo và xuất hiện cùng quốc kỳ nước chủ nhà.

Trong lúc vai trò ở tuyển Bồ Đào Nha bị tranh luận, Ronaldo vẫn là trung tâm chuyên môn và truyền thông tại Al Nassr.

Sự đối lập vì thế ngày càng rõ. Ronaldo là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Bồ Đào Nha, nhưng chính tại quê nhà, vai trò của anh đang được đem ra tranh luận. Trong khi đó, Saudi Arabia, nơi anh chỉ đến ở cuối sự nghiệp, lại tiếp tục đặt anh ở vị trí trung tâm.

Khác biệt trước hết đến từ mục tiêu của hai phía. Tuyển Bồ Đào Nha phải chuẩn bị cho World Cup và nghĩ tới một hệ thống có thể vận hành sau Ronaldo. HLV trưởng vì thế buộc phải cân nhắc chuyên môn, thể lực và khả năng cân bằng cả đội hình, thay vì chỉ bảo vệ vị thế của một biểu tượng.

Al Nassr và Saudi Arabia nhìn Ronaldo theo hướng khác. Anh không chỉ là một tiền đạo cần ghi bàn, mà còn là tài sản thương hiệu lớn nhất, gương mặt giúp Saudi Pro League duy trì sức hút toàn cầu và là biểu tượng của tham vọng bóng đá nước này.

Bởi vậy, cùng một Ronaldo có thể trở thành bài toán ở Lisbon, nhưng vẫn là lời giải ở Riyadh.

Saudi Arabia cho Ronaldo thứ ông cần nhất

Điểm đáng chú ý nhất trong mối quan hệ giữa Ronaldo và Saudi Arabia không chỉ nằm ở tiền bạc. Ở tuổi 41, điều quan trọng hơn với anh là khả năng kiểm soát phần cuối sự nghiệp.

Tại tuyển Bồ Đào Nha, quyền kiểm soát ấy đang giảm dần. Một HLV có thể quyết định Ronaldo đá chính hay dự bị, chơi bao nhiêu phút hoặc thậm chí không sử dụng anh. Đó là điều bình thường về chuyên môn, nhưng với một cầu thủ đã đứng ở trung tâm đội tuyển hơn 20 năm, sự chuyển giao luôn khó khăn.

Mốc 1.000 bàn đang trở thành mục tiêu lớn nhất của Ronaldo ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Ở Al Nassr, Ronaldo không phải đối mặt với sự mơ hồ ấy. Khi khỏe mạnh, anh vẫn là điểm đến cuối cùng của nhiều đợt tấn công, vẫn được trao vai trò thủ lĩnh và vẫn có đủ thời lượng thi đấu để theo đuổi những cột mốc cá nhân.

Điều này đặc biệt quan trọng với Ronaldo bởi sự nghiệp của anh từ lâu gắn với các con số. Bàn thắng, danh hiệu và kỷ lục luôn là phần cốt lõi trong cách CR7 xây dựng di sản, và mốc 1.000 bàn có thể trở thành dấu chấm than lớn nhất ở đoạn cuối hành trình.

Saudi Arabia đang cho anh môi trường phù hợp để tiến tới mục tiêu ấy. Ronaldo liên tiếp ghi bàn ngay sau khi trở lại CLB, qua đó cho thấy khả năng săn bàn vẫn chưa biến mất dù tranh cãi ngoài sân ngày càng nhiều.

Mối quan hệ giữa hai bên vì thế mang tính trao đổi rất rõ. Al Nassr cho Ronaldo vị thế, sân khấu và cơ hội tiếp tục chinh phục kỷ lục. Đổi lại, Ronaldo mang tới bàn thắng, sức hút truyền thông và mức độ chú ý mà Saudi Pro League khó tìm được ở bất kỳ cầu thủ nào khác.

Điều đó càng đáng chú ý khi tương lai của anh ở tuyển Bồ Đào Nha trở nên khó đoán. Ở quê nhà, câu hỏi là Ronaldo còn phù hợp tới đâu với kế hoạch của đội tuyển. Tại Saudi Arabia, vấn đề gần như ngược lại: Al Nassr còn có thể tận dụng giá trị của anh trong bao lâu.

Ronaldo vẫn có thể trở lại tuyển Bồ Đào Nha, nhưng đội tuyển quốc gia không còn là nơi duy nhất định hình chương cuối sự nghiệp của anh. Saudi Arabia đang ngày càng chiếm vai trò ấy, bởi ở đây Ronaldo vẫn được trao đúng thứ anh muốn nhất: vị trí trung tâm.

Càng xa những tranh cãi ở Bồ Đào Nha, Ronaldo càng được Al Nassr và khán giả Saudi Arabia giữ chặt. Ở tuổi 41, anh có thể không còn quyền lực tuyệt đối trong màu áo tuyển quốc gia, nhưng tại Riyadh, sân khấu vẫn thuộc về CR7.