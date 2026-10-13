Chelsea lên kế hoạch kích hoạt bom tấn 100 triệu bảng

Alex Scott đang nổi lên như một trong những tiền vệ trẻ đáng chú ý tại Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 23, cầu thủ người Anh gây ấn tượng nhờ kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng và sự linh hoạt trong cách triển khai lối chơi. Việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia gần đây cũng góp phần nâng cao giá trị của tiền vệ Bournemouth trên thị trường chuyển nhượng.

Theo các nguồn tin tại Anh, Chelsea đang cân nhắc khả năng đưa Scott về Stamford Bridge vào tháng Giêng và sẵn sàng xem xét mức định giá cao từ phía đối tác. Đội bóng thành London muốn bổ sung nhân sự cho tuyến giữa, qua đó tăng chiều sâu đội hình và có thêm phương án kiểm soát thế trận.

Alex Scott đang gây ấn tượng trong màu áo Bournemouth tại Ngoại Hạng Anh

Sự quan tâm dành cho Scott được cho là tiếp tục duy trì sau khi Chelsea không thể hoàn tất thương vụ Lamine Camara trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè. Tiền vệ Bournemouth vì thế trở thành một trong những mục tiêu được đội bóng London cân nhắc cho kế hoạch tăng cường lực lượng.

Bournemouth không muốn để mất một trong những nhân tố quan trọng của đội hình. Hợp đồng hiện tại của Scott còn thời hạn đến năm 2028, song những thông tin về việc gia hạn chưa đạt được tiến triển như kỳ vọng. Điều này có thể khiến đội chủ sân Vitality phải cân nhắc tương lai của tiền vệ người Anh nếu nhận được đề nghị đủ sức thuyết phục.

Mức giá gần 100 triệu bảng được cho là yêu cầu của Bournemouth. Nếu thương vụ hoàn tất với con số này, đội bóng sẽ thiết lập kỷ lục bán cầu thủ mới trong lịch sử CLB. Dù vậy, đây vẫn là khoản đầu tư lớn đối với Chelsea, nhất là khi Scott còn đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp và vừa trải qua vấn đề chấn thương.

Alex Scott được xem là lời giải cho bài toán tuyến giữa của Chelsea

Về chuyên môn, khả năng giữ bóng, hỗ trợ phòng ngự và đưa bóng từ tuyến dưới lên phía trên là những điểm mạnh giúp Scott trở thành mục tiêu đáng chú ý. Trong trường hợp cập bến Stamford Bridge, tiền vệ này có thể mang đến thêm lựa chọn cho khu trung tuyến, nơi Chelsea muốn duy trì sự cân bằng giữa khả năng tổ chức tấn công và nhiệm vụ phòng ngự.

Dẫu vậy, mức phí chuyển nhượng vẫn là yếu tố quyết định. Chelsea có thể phải đàm phán thêm với Bournemouth để tìm kiếm thỏa thuận phù hợp, trong khi đội bóng chủ quản của Scott vẫn có lý do để giữ mức định giá cao. Khả năng thương vụ diễn ra trong tháng Giêng vì thế còn phụ thuộc vào lập trường của hai bên và tiến triển của các cuộc thương lượng.