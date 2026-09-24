Rộn ràng đón hội trăng rằm

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quý Hòa, xã Quý Hòa trang trí đèn ngôi sao đón Tết Trung thu

Sáng 17/9, chúng tôi có dịp theo đoàn lãnh đạo tỉnh đến tặng quà và dự Tết Trung thu tại Trường Tiểu học và THCS Đề Thám, xã Tràng Định. Chương trình diễn ra với các tiết mục hát, múa về trung thu do học sinh nhà trường biểu diễn. Phần “Đố vui Trăng rằm” thu hút các em tham gia với những câu hỏi về ngày Rằm tháng Tám, bánh nướng, bánh dẻo, đèn trung thu, chị Hằng, chú Cuội... Mỗi câu trả lời đúng lại nhận được những tràng pháo tay cổ vũ.

Cô Hoàng Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để học sinh có những ngày trung thu vui vẻ, nhà trường đã chủ động chuẩn bị các hoạt động từ đầu năm học. Dịp này, Liên đội và giáo viên chủ nhiệm tổ chức văn nghệ, đố vui, trò chơi tập thể, đồng thời trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi, tạo cơ hội để học sinh cùng tham gia.

Trước đó, ngày 13/9, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quý Hòa, xã Quý Hòa đã tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” dành cho 160 thiếu nhi. Tại chương trình, các em hào hứng giao lưu, tìm hiểu về Tết Trung thu, tự tay trang trí những chiếc đèn ông sao rồi cùng nhau phá cỗ. Có em chăm chú dán từng mảnh giấy màu lên các ô trên chiếc đèn; có em vừa làm vừa trò chuyện với bạn. Không khí thêm sôi nổi khi những cánh tay đồng loạt giơ lên trả lời câu hỏi, tiếng cười nói hòa cùng tiếng cổ vũ. Niềm vui được nối dài bằng những phần quà. Dịp này, Ban tổ chức trao quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 23 học sinh bán trú; tặng nhà trường 2.500 ly sữa và 2 tủ sách thiếu nhi. Với các em, những chiếc đèn ông sao tự tay trang trí, mâm cỗ Trung thu và những phút vui chơi bên bạn bè đã tạo nên một ngày hội ý nghĩa, để lại kỷ niệm đẹp về trung thu.

Em Nông Nhật Duy, học sinh lớp 5, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiêu học và THCS Quý Hòa chia sẻ: Em rất vui khi được tham gia chương trình trung thu. Em thích nhất là được cùng các bạn trả lời câu hỏi, trang trí đèn ông sao và phá cỗ. Em cũng rất vui khi được nhận quà. Em sẽ cố gắng học tập, chăm ngoan để không phụ lòng thầy cô và mọi người đã quan tâm đến chúng em.

Được biết, dịp Tết Trung thu năm nay, Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi tại các trường học ở các xã: Đồng Đăng, Khuất Xá, Chiến Thắng và Quý Hòa, trong đó chú trọng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và học sinh bán trú.

Chị Nguyễn Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi cho biết: Các chương trình được triển khai với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, tập trung vào những hoạt động để thiếu nhi được vui chơi, giao lưu, trải nghiệm và nhận quà. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội huy động nguồn lực xã hội để thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại những địa bàn còn nhiều thiếu thốn.

Từ trường học, không khí trung thu còn lan đến các thôn, xóm, khu dân cư. Những ngày này, tại nhiều nhà văn hóa thôn, sân chơi cộng đồng, người lớn chuẩn bị sân khấu, mâm cỗ, quà tặng; trẻ em tham gia văn nghệ, đố vui, thi bày mâm cỗ, trang trí đèn ông sao. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với từng địa bàn, tạo sân chơi vui tươi, an tòa cho thiếu nhi. Khi tiếng trống múa sư tử vang lên, những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân được thắp sáng theo chân trẻ nhỏ nối thành từng tốp rước đèn qua những tuyến đường làng, ngõ xóm. Từ những hoạt động giản dị ấy, Tết Trung thu trở thành dịp để gia đình, cộng đồng chăm lo, tạo niềm vui và ký ức đẹp cho trẻ em.

Không chỉ ở thôn xóm, nhiều cơ quan, đơn vị, công đoàn cũng tổ chức trung thu cho con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Mâm cỗ được chuẩn bị, những phần quà được trao, các tiết mục văn nghệ và trò chơi lần lượt diễn ra. Mỗi nơi một cách tổ chức, nhưng điểm chung vẫn là tiếng cười của trẻ nhỏ và sự háo hức khi chờ đến lúc phá cỗ, rước đèn. Với thiếu nhi, mùa trung thu đơn giản là được cùng bạn bè vui chơi, được phá cỗ, rước đèn và có thêm một đêm hội để mong chờ. Những điều giản dị ấy làm nên một mùa trăng đáng nhớ.