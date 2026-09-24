Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh chung vui 'Đêm hội Trăng rằm' với thiếu nhi vùng cao Nga My

Đêm hội Trăng rằm" ở xã Nga My. Ảnh: Thành Cường

Xã Nga My là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, địa hình phức tạp, giao thông đi lại giữa các bản còn hạn chế. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà trường luôn nỗ lực duy trì công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện để các em được học tập và tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Sự kiện "Đêm hội Trăng rằm" được tổ chức nhằm mang đến cho thiếu nhi vùng cao một không gian sinh hoạt văn hóa ấm áp, vui tươi, góp phần động viên tinh thần các em trước khi bước vào năm học mới.

Đồng chí Lô Thanh Nhất - Bí thư Đảng ủy xã Nga My đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Ảnh: Thành Cường

Tại đêm hội, trong không khí rộn ràng của Ngày hội Rằm tháng Tám, các em nhỏ xã Nga My đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ rực rỡ sắc màu, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Cùng với các màn biểu diễn múa lân sôi động, các em còn tham gia hoạt động rước đèn ông sao xung quanh sân trường và cùng nhau phá cỗ Trung thu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nga My. Ảnh: Thành Cường

Chung vui và trao quà cho các em thiếu nhi, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ niềm phấn khởi khi được về với thiếu nhi vùng cao Nga My trong không khí đầm ấm, rực rỡ của "Đêm hội Trăng rằm". Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí gửi tới các em thiếu niên, nhi đồng lời chúc đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn và bổ ích.

Phó Bí thư Tỉnh ủy chung vui "Đêm hội Trăng rằm" cùng trẻ em vùng cao xã Nga My. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh: "Chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài của toàn xã hội. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức, đoàn thể tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực thực chất hơn nữa cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trong đó, cần đặc biệt chú trọng hỗ trợ, đồng hành cùng các cháu thiếu nhi ở các bản còn nhiều khó khăn, xa trung tâm như các bản Na Ngần, Na Kho; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, sinh hoạt và học tập, không để bất kỳ em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau".

Phó Bí thư Tỉnh ủy vui chung phá cỗ "Đêm hội Trăng rằm" cùng trẻ em vùng cao Nga My. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi xã Nga My, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Các đồng chí lãnh đạo ban Đảng Tỉnh ủy và các sở, ban ngành tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng xã Nga My. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành cũng đã trao nhiều suất học bổng, phần quà Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn.