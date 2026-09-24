Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 tổ chức tại Điện Biên

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì họp báo giới thiệu Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông tại Điện Biên năm 2026.

Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, đồng thời tạo điều kiện giao lưu giữa các địa phương có đồng bào Mông sinh sống. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, hướng tới gắn bảo tồn bản sắc với phát triển du lịch và đời sống cộng đồng.

Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh, gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức lúc 20 giờ ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Các hoạt động văn hóa diễn ra trong ba ngày tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh, gồm trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu và quảng bá văn hóa truyền thống; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; cùng không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực dân tộc Mông.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Carnaval đường phố, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 10/10. Các đoàn sẽ bố trí nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng tham gia diễu hành, trình diễn những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông qua các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Chương trình kết thúc bằng màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề "Vũ điệu kết đoàn" tại Quảng trường 7-5. Lễ bế mạc, tổng kết Ngày hội dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 11/10 tại Quảng trường 7-5.