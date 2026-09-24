Đờn ca tài tử góp sắc màu văn hóa tại Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM 2026

Tiết mục nghệ thuật được nghệ sĩ trình diễn trong đêm 23.9 với chủ đề “Công đức tiền nhân

Từ ngày 23 – 26.9, thực hiện chỉ đạo của Sở VHTT TP.HCM, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026.

Các hoạt động gồm biểu diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ, diều nghệ thuật, trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật và các chương trình dành cho thiếu nhi.

Trong đó, chương trình biểu diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ là một trong những hoạt động trọng tâm, được tổ chức tại sân khấu Đờn ca tài tử, khu vực góc đường Lê Thương và Duyên Hải (xã Cần Giờ).

Chương trình góp phần đưa những thanh âm đặc trưng của nghệ thuật tài tử đến gần hơn với công chúng trong không gian lễ hội truyền thống tại Cần Giờ.

Nghệ sĩ biểu diễn trong đêm 24.9 với chủ đề “Giai điệu Phương Nam”

Nội dung biểu diễn được xây dựng theo từng chủ đề như “Công đức tiền nhân”, “Giai điệu Phương Nam”, “Ngày hội quê hương”, “Khúc hát quê hương” và “Tự hào quê hương”, tạo nên mạch chương trình gắn với truyền thống, quê hương và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Tham gia biểu diễn có các nghệ nhân, nghệ sĩ, tài tử tiêu biểu của TP.HCM như: NNND Thanh Tuyết, NSƯT Huỳnh Khải, NNƯT Ngọc Đặng, NNƯT Phương Hậu, NNƯT Cẩm Thủy, NNƯT Minh Đức…

Các tiết mục khai thác nhiều hình thức biểu diễn đặc trưng của Đờn ca tài tử như hòa tấu, hòa đờn ca, bài bản tổ, bài bản vắn, vọng cổ nhịp 32, tân cổ giao duyên.

Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu một số trích đoạn cải lương, tạo sự phong phú về nội dung và hình thức thưởng thức nghệ thuật.

Chương trình góp phần đưa nghệ thuật Đờn ca tài tử đến gần hơn với công chúng

Việc đưa Đờn ca tài tử vào không gian Lễ hội Nghinh Ông góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tại sự kiện, đồng thời tạo cơ hội để người dân, du khách, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận và cảm nhận giá trị của một loại hình nghệ thuật gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa Nam Bộ.

Bên cạnh Đờn ca tài tử, chuỗi hoạt động còn mở rộng không gian trải nghiệm với diều nghệ thuật, trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật và các chương trình dành cho thiếu nhi.

Sự kết hợp nhiều loại hình biểu diễn và hoạt động văn hóa, vui chơi góp phần tạo không khí sinh động cho lễ hội, đặc biệt trong thời điểm Lễ hội Nghinh Ông diễn ra cùng dịp Tết Trung thu.

Người dân thưởng thức nghệ thuật

Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 là dịp để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân Cần Giờ.

Trong không gian ấy, Đờn ca tài tử không chỉ là một hoạt động biểu diễn, mà còn góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, để những giá trị văn hóa Nam Bộ tiếp tục được trao truyền và lan tỏa trong cộng đồng.