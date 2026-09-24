Rộn ràng không khí Tết Trung thu tại nhiều địa phương

* Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà và vui Tết Trung thu với thiếu nhi xã Đồng Phúc.

Đoàn công tác trao tặng các phần quà có giá trị cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Hòa trong không khí tươi vui, phấn khởi của ngày hội thiếu nhi, các em nhỏ trên địa bàn xã đã được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi hấp dẫn, tạo nên một đêm Trung thu ấm áp, trọn vẹn. Những tiết mục biểu diễn đặc sắc của các em thiếu nhi cùng các đoàn thể địa phương đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo người dân.

Sau sắp xếp, xã Đồng Phúc hiện có 3 trường học, gồm: Trường Mầm non Đồng Phúc, Trường Tiểu học Đồng Phúc và Trường THCS Đồng Phúc, với với gần 1.700 học sinh.

Thiếu nhi xã Đồng Phúc có một buổi tối Trung Thu vui vẻ, nhiều cảm xúc.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Những món quà này là sự gửi gắm tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ tại địa bàn vùng cao khó khăn.

* Tại quảng trường trung tâm, xã Phú Bình tổ chức Hội thi rước đèn Trung thu năm 2026 với chủ đề "Mùa trăng yêu thương". Tham dự cùng bà con nhân dân và thiếu nhi xã Phú Bình có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan vui Tết Trung thu cùng thiếu nhi xã Phú Bình.

Tham gia Hội thi có 27 mô hình đèn của các xóm, đơn vị trên địa bàn xã. Với chủ đề đa dạng, các mô hình tái hiện hình ảnh linh vật trong 12 con giáp, nhân vật lịch sử, cá chép vượt vũ môn, chú Cuội, chị Hằng... Sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và âm thanh càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn cho các tác phẩm.

Đáng chú ý, nhiều mô hình có sự đầu tư, sáng tạo trong cách thể hiện, gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử và mang tính giáo dục, góp phần tạo nên không khí vui tươi, ý nghĩa cho đêm Trung thu.

Đông đảo người dân có mặt tại quảng trường trung tâm xã Phú Bình.

Mô hình đèn được Ban Giám khảo chấm theo các tiêu chí: ý tưởng, tính sáng tạo, hình thức thể hiện, nội dung thuyết minh và phần diễu hành, rước đèn.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các đội có điểm số cao nhất. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 21 giải Khuyến khích cho các mô hình tham gia.

Mô hình đèn cá chép vượt vũ môn được các em nhỏ và bà con yêu thích.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng trao quà, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, an toàn và ý nghĩa cho thiếu nhi trên địa bàn.

* Tại Phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình “Trăng nguyện ước - Thắp sáng yêu thương”, vui Tết Trung thu năm 2026.

Phần thi trang trí đèn Trung thu truyền thống và trưng bày mâm cỗ Trung thu.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, đông đảo thiếu nhi và người dân được thưởng thức các tiết mục múa lân sư rồng, lễ hội hóa trang “Đêm trăng cổ tích” và màn biểu diễn nhảy hiện đại của sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Điểm nhấn của chương trình là Cuộc thi trang trí đèn Trung thu truyền thống và trưng bày mâm cỗ Trung thu. Các đội thi mang đến những chiếc đèn được trang trí công phu, cùng các mâm cỗ được chuẩn bị đa dạng, thể hiện sự sáng tạo và không khí Trung thu truyền thống.

Ban Giám khảo trực tiếp chấm, đánh giá phần trang trí đèn và mâm cỗ của các đội tham gia; kết quả cuộc thi sẽ được công bố, trao giải trong chương trình Trung thu tối 25-9.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên trao quà cho 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; lãnh đạo phường Bắc Kạn trao quà cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên đã trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Bắc Kạn và thực hiện một công trình thanh niên.