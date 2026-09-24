Ngôi làng miền núi Trung Quốc thành 'làng sự kiện' nhờ thể thao

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Mười năm trước, làng Huangsha còn là một ngôi làng hẻo lánh, ít khách du lịch, phần lớn thanh niên phải rời quê đi làm. Bước ngoặt đến vào tháng 1.2019, khi Giải bóng chuyền hơi thành phố Thượng Nhiêu lần thứ ba thu hút 38 đội với hơn 300 người tham gia đến lưu trú và thi đấu tại làng, qua đó nhanh chóng nâng cao danh tiếng của Huangsha.

Kể từ đó, thể thao dần trở thành một phần trong đời sống của ngôi làng. Với khoảng 1.000 cư dân thường trú, Huangsha đã đón hơn 1 triệu lượt khách. Các giải bóng chuyền hơi, bóng bàn dành cho thanh thiếu niên và đua xe đạp leo núi được tổ chức luân phiên quanh năm. Hội thao nông nghiệp Wuyuan cũng được tổ chức tại đây trong nhiều năm liên tiếp, thu hút 55 đội với hơn 600 người tham gia vào năm ngoái.

Riêng năm 2025, Huangsha tổ chức hơn 20 sự kiện thể thao, qua đó được biết đến với tên gọi “làng sự kiện”.

Ngay tại lối vào làng là trung tâm thể dục thể thao cấp làng, cung cấp không gian trong nhà cho các cuộc thi. Cùng với hệ thống cơ sở vật chất, sự gia tăng của các sự kiện thể thao cũng tạo thêm cơ hội kinh doanh cho người dân.

Tại homestay của bà Wang Caimei, những bức tường được trang trí bằng tranh về thể thao, trong khi các phòng được đặt tên theo các môn thi đấu.

“Trước đây, tôi chỉ sống nhờ vài mảnh đất nhỏ. Từ khi làng bắt đầu tổ chức các sự kiện, tôi đã cải tạo ngôi nhà ba tầng thành một homestay theo chủ đề thể thao”, bà Wang nói.

Mỗi khi các đoàn khách đến, homestay của bà thường kín phòng. Bà phải nấu nướng từ sáng đến tối, trong khi khách cũng mua mật ong địa phương, bánh ngọt tự làm và bánh táo tàu rừng. Nhờ đó, bà có thêm thu nhập 50.000 - 60.000 NDT, (khoảng 7.450 - 8.940 USD) mỗi năm.

Fang Guogen, một người dân khác trong làng, cũng hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch thể thao. Sau hơn một thập kỷ làm việc trong ngành ăn uống ở nơi khác, ông trở về quê và đầu tư hơn 2 triệu NDT xây dựng một khách sạn.

Việc phục vụ các bữa ăn cho vận động viên, cùng những tiệc cưới và sinh nhật của người dân địa phương, giúp cơ sở kinh doanh luôn đông khách. Mỗi năm, ông thu lợi nhuận hơn 200.000 NDT và thu mua hơn 300.000 NDT nông sản từ các hộ dân trong làng, qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Không chỉ tạo việc làm và thu nhập cho từng hộ gia đình, du lịch thể thao còn được Huangsha tổ chức theo mô hình cộng đồng. Nhằm giữ lại nhiều lợi ích hơn cho người dân, làng thành lập hợp tác xã du lịch homestay, vận hành thống nhất 21 homestay theo chủ đề thể thao và chia sẻ lợi nhuận.

Tổng lợi nhuận hằng năm từ các homestay đạt gần 1 triệu NDT, trong đó khoản chia lợi nhuận cao nhất cho một hộ gia đình là 18.000 NDT.

“Chúng tôi đã biến lượng khách đến tham dự các sự kiện thành thu nhập thực tế của người dân trong làng”, ông Xu nói.

Từ câu chuyện của Huangsha, mô hình kết hợp thể thao với du lịch đang được mở rộng trên địa bàn huyện Wuyuan, nơi làng Huangsha tọa lạc. Ông Wang Qinghui, một quan chức huyện Wuyuan cho biết địa phương tận dụng địa hình miền núi và những tuyến đường bưu điện cổ để phát triển “Tuyến du lịch thể thao Wuyuan - Vùng nông thôn đẹp nhất Trung Quốc”, kết hợp thể thao với du lịch, chăm sóc sức khỏe và các chương trình du lịch học tập.

Năm 2025, Wuyuan ghi nhận 2,05 triệu lượt vận động viên và khán giả tham gia các hoạt động thể thao, tạo doanh thu trực tiếp 1,03 tỉ NDT. Huyện cũng cải thiện các đường chạy bộ, đường dành cho xe đạp, xây dựng “vòng tròn thể dục quốc gia 15 phút” tại khu vực đô thị và mở rộng hệ thống cơ sở thể thao ở nông thôn.

Theo ông Wang Kai, Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thể thao Xã hội huyện Wuyuan, các sự kiện thể thao còn tạo thêm dòng khách cho các điểm du lịch và cơ sở kinh doanh địa phương.

“Mỗi người tham gia đều có thể đưa cả gia đình đi cùng”, ông Wang Kai nói.

Theo ông, các vận động viên thường kết hợp việc tham gia thi đấu với tham quan làng cổ, thưởng thức ẩm thực địa phương và mua đặc sản, qua đó tạo thêm khoản chi tiêu ngoài giá trị trực tiếp của các sự kiện thể thao. Tại thị trấn Zhenzhushan, thương hiệu thị trấn thể thao và giải trí thu hút khoảng 100.000 lượt khách mỗi năm, tạo doanh thu hơn 5 triệu NDT từ việc bán đặc sản địa phương.

Sự phát triển của thể thao cũng mở rộng các hoạt động giải trí cho người dân địa phương. Khi hoàng hôn buông xuống, Trung tâm Thể dục thể thao quốc gia Huangsha lên đèn, bà Wang Dongjiao cùng bạn bè đến đây tham gia các buổi khiêu vũ tập thể.

“Địa điểm này miễn phí, các huấn luyện viên của huyện cũng thường xuyên hướng dẫn chúng tôi tập luyện với bóng mềm. Cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”, bà nói.