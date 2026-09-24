[Ảnh] Tưng bừng vui đón 'Đêm hội trăng rằm' 2026

Tiết mục múa lân luôn là một trong những màn biểu diễn đón nhận sự háo hức của đông đảo trẻ em cùng các phụ huynh tham gia. (Ảnh: HNV)

Hòa chung vào không khí tưng bừng đón Trung thu 2026 trên địa bàn thủ đô và cả nước, cấp uỷ, chính quyền nhiều địa phương cùng các tổ chức, doanh nghiệp, trường học đã tổ chức các hoạt động rước đèn, múa lân và phá cỗ Trung thu.

Đây cũng là một nét đẹp văn hóa, một hình thức thiết thực duy trì văn hóa truyền thống của dân tộc.

Các cháu tham gia vui chơi nhân Đêm hội trăng rằm bên trong nhà văn hóa Tổ dân phố 30 Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Hoạt động múa lân truyền thống bên ngoài khu dân cư thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân. (Ảnh: HNV)

Những ánh mắt chăm chú dõi theo các hoạt động văn nghệ trong Đêm hội trăng rằm. (Ảnh: HNV)

Không thể thiếu những quá bóng bay nhiều màu sắc, hình dạng trong Đêm hội trăng rằm.