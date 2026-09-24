[Ảnh] Tưng bừng vui đón 'Đêm hội trăng rằm' 2026
Tối 24/9, đông đảo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn các khu tổ dân phố của phường Từ Liêm (Hà Nội) đã tưng bừng đón chào "Đêm hội trăng rằm" 2026 tại các cơ sở trường học, nhà văn hóa trên địa bàn.
Hòa chung vào không khí tưng bừng đón Trung thu 2026 trên địa bàn thủ đô và cả nước, cấp uỷ, chính quyền nhiều địa phương cùng các tổ chức, doanh nghiệp, trường học đã tổ chức các hoạt động rước đèn, múa lân và phá cỗ Trung thu.
Đây cũng là một nét đẹp văn hóa, một hình thức thiết thực duy trì văn hóa truyền thống của dân tộc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tung-bung-vui-don-dem-hoi-trang-ram-2026-post990908.html