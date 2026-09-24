Hàng triệu lượt xem Chủ tịch xã ở Hà Giang giới thiệu du lịch

Chủ tịch xã Đồng Văn trong video giới thiệu du lịch địa phương Trong video đăng tải trên mạng xã hội, ông Nam đưa người xem tham quan nơi được gọi là “bảo tàng sống” của người dân H’mong tại thôn Mùa Pính, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Không máy quay chuyên nghiệp, không ê-kíp riêng, cũng chẳng có kịch bản cầu kỳ. Mỗi lần xuống bản công tác, ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang, trước đây là Hà Giang) đưa theo chiếc xe máy Dream cũ, điện thoại và chân máy nhỏ, men theo những cung đường đèo, tìm đến các bản làng nằm sâu giữa cao nguyên đá.

Thấy một cung đường đẹp, nương ngô vào mùa hay khoảnh khắc sinh hoạt của người dân, ông cùng hai cán bộ trẻ tranh thủ ghi hình. Những đoạn video sau đó được cắt dựng ngay trên điện thoại rồi đăng lên mạng xã hội.

Đó là cách kênh “Nam Chủ tịch xã Đồng Văn” ra đời, với mong muốn đưa hình ảnh vùng cao đến gần hơn với du khách.

"Chào các bạn, tôi là Nam Chủ tịch xã Đồng Văn"

Đây là nói mở đầu mỗi video trên kênh “Nam Chủ tịch xã Đồng Văn”. Sau lời chào quen thuộc, vị chủ tịch xã dẫn người xem vào những câu chuyện đời thường trên cao nguyên đá. Khi là hàng rào đá của người Mông, lúc là nghề dệt lanh, một món ăn, nương cây vào vụ hay góc bản ít người biết.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nam cho biết ý tưởng xây dựng kênh xuất phát từ thực tế Đồng Văn có cảnh quan, văn hóa và nông sản đặc sắc nhưng cách quảng bá truyền thống khó tiếp cận rộng rãi, nhất là với du khách ngoài địa phương. Khi TikTok, Facebook, YouTube ngày càng phổ biến, xã quyết định tự kể câu chuyện về quê hương trên mạng xã hội.

Mục tiêu của kênh là "Nói điều dân cần - Đưa hình ảnh quê hương vươn xa", định hướng quảng bá du lịch, kết nối cộng đồng và hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản.

Chiếc xe máy Dream cũ đồng hành cùng ông Nam trong những chuyến về bản.

Gắn bó với Đồng Văn khoảng 35 năm, ông Nam vẫn giữ thói quen xuống cơ sở, gặp gỡ người dân. Những sáng cuối tuần, ông lên chiếc Dream cũ, men theo đường đèo vào các bản nằm sâu giữa núi. Có đoạn đường bê tông chỉ vừa một xe máy, có nơi dốc cao, mưa xuống là lầy lội.

Đi cả ngày, ông tiện đâu ăn đó. Có bữa dùng cơm cùng người dân, có bữa ghé quán ven đường. Cũng trên những chuyến đi ấy, ông tìm thấy thứ để kể.

Một bức tường đá, nghề đan lát, nương cây vào mùa hay câu chuyện nghe được trong lúc ngồi với người dân đều có thể thành video.

Thực tế, phía sau những video hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội chỉ có ba người.

“Gọi là tổ truyền thông hay ê-kíp cho sang, thực ra chỉ có tôi và hai bạn công chức trẻ trong xã tranh thủ giờ nghỉ trưa, lúc xong việc chuyên môn hoặc ngày cuối tuần để làm cùng nhau”, ông Nam kể.

Cả ba đều là “tay ngang”, không được đào tạo về quay phim, dựng hình hay viết kịch bản. Thiết bị ban đầu chỉ có điện thoại cá nhân và một chân máy giá rẻ mua trên mạng.

Ông Nam ghi lại những điều bắt gặp trên đường, như truyền thống xây hàng rào đá, nghề thủ công đến cảnh sắc, món ăn và nhịp sống của đồng bào dân tộc Mông trên cao nguyên đá.

Điều kiện vùng cao cũng khiến việc ghi hình không ít lần trở nên khó khăn. Đường vào bản xóc khiến hình ảnh rung, sương mù làm khung hình tối, gió lớn át tiếng nói. Có đoạn cả nhóm phải quay lại 5-7 lần mới sử dụng được.

Ban đầu, họ thử viết sẵn từng câu nhưng càng đọc theo kịch bản, video càng thiếu tự nhiên. Sau nhiều lần quay lại, cả nhóm đổi cách làm, chỉ ghi vài ý chính rồi kể lại những gì đang diễn ra trước mắt.

“Cứ xem ống kính như một người bạn xa quê đang ngồi nghe mình kể chuyện”, ông Nam nói.

Video sau đó được hai cán bộ trẻ cắt những đoạn thừa, chèn nhạc bản địa và phụ đề bằng ứng dụng miễn phí trên điện thoại. Chủ tịch xã xem lại thông tin trước khi đăng để tránh sai sót liên quan đến chính sách.

Dần dần, chiếc điện thoại và chân máy trở thành những vật dụng quen thuộc trong các chuyến xuống cơ sở. Với cán bộ xã, việc quay video không chỉ nhằm quảng bá du lịch mà còn là một cách truyền tải thông tin gần gũi hơn đến người dân.

Chủ tịch xã Đồng Văn kể về trải nghiệm văn hoá làm lanh của đồng bào Vùng cao nguyên đá Đồng Văn.

Từ lượt xem thành sinh kế

Với vị chủ tịch xã Đồng Văn, lượt xem chưa bao giờ là đích đến cuối cùng.

Sau một thời gian duy trì kênh, chính quyền địa phương ghi nhận một số du khách trẻ tìm đến Đồng Văn sau khi xem video trên TikTok, Facebook. Nông sản của một số hộ dân cũng được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành biết tới hơn.

Từ đó, sự quan tâm trên mạng được ông Nam tìm cách nối với sinh kế ngoài đời thực. Ở những nơi trồng ngô kém hiệu quả, ông cùng cán bộ địa phương tìm hướng chuyển sang gừng, sâm khoai, cây ăn quả, đồng thời kết nối doanh nghiệp miền xuôi tìm đầu ra. Những sản phẩm, mô hình mới hay điểm đến còn ít người biết cũng được giới thiệu trên kênh.

Du khách tham quan “mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Cách bà con nhìn vị chủ tịch xã làm nội dung dần thay đổi. Từ ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi, nhiều người bắt đầu chủ động tìm đến nhờ giới thiệu nông sản, bản làng.

“Chủ tịch ơi, hôm nào vào quay clip giới thiệu giúp bà con nhé”, một bà con nói với ông Nam.

Với những người con xa quê, các video lại đưa họ trở về bản làng qua màn hình điện thoại. Có người nhắn rằng nhìn thấy con đường, mái nhà và cuộc sống quen thuộc trên cao nguyên giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Những phản hồi ấy khiến giá trị của kênh không còn nằm ở lượt xem hay số người theo dõi. Với ông Nam, thêm một du khách tìm đến miền đá, một sản phẩm có thêm người mua hay một tiếng nói của bà con được lắng nghe đều đáng giá hơn những con số trên màn hình.

Thời gian tới, xã dự kiến đầu tư thêm thiết bị, kỹ năng sản xuất nội dung, hỗ trợ người dân bán hàng trực tuyến và livestream. Kênh cũng được định hướng trở thành nơi tiếp nhận phản ánh về giá dịch vụ, an ninh, môi trường du lịch và những vấn đề phát sinh tại địa phương.

Quỳnh Trang